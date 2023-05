Berliner Hochschulen Lehre, Forschung und mehr Transfer

Lassen Sie uns über Innovation reden – genauer gesagt darüber, wie Berlin Innovation besser fördern kann. Innovationen fallen nicht vom Himmel, sondern entstehen in der Regel da, wo Innovationsklima und Rahmenbedingungen stimmen.

Aktuell wird in Berlin über einen entscheidenden Hebel für das Gedeihen von Innovationen verhandelt: Die Hochschulverträge, quasi das Pflichtenheft für die Hochschulen.

Forschung und Lehre stehen dort bislang als die zwei tragenden Säulen drin. Aus unserer Sicht braucht es dringend eine dritte Säule: Den Transfer.

Es muss ein strategisches Ziel Berlins sein, den Transfer wissenschaftlicher Exzellenz von den Hochschulen in die Berliner Wirtschaft zu befördern. Es muss im Interesse des Landes liegen, das, was an Berlins Hochschulen erforscht und entwickelt wird, in Kooperation mit dem Berliner Mittelstand auf die Straße und in die Produktion zu bringen.

Der Unternehmer Sebastian Stietzel ist seit 2022 ehrenamtlicher Präsident der Industrie- und Handelskammer Berlin (IHK Berlin).

Damit wird Innovation nicht nur gefördert, sondern auch am Wirtschaftsstandort Berlin gehalten. Das geschieht bislang zu selten und vor allem nicht systematisch. Deshalb ist unser Appell an den neuen Senat, die Stärkung des Wissens- und Technologietransfers fest in den neuen Hochschulverträgen zu verankern.

Dazu müssen an den Hochschulen entsprechende Strukturen geschaffen werden. Es braucht eine personelle wie finanzielle Ausstattung. Sinnvoll sind aus unserer Sicht auch Anlaufstellen für die mittelständische Berliner Wirtschaft an allen Hochschulen und eine gemeinsame Steuerung etwa durch einen Transferbeirat, in dem alle Stakeholder vertreten sind.

Ein gemeinsam entwickeltes, aber Hochschul-individuelles Indikatoren-Set macht den Erfolg von Transferaktivitäten messbar und ermöglicht echte Praxisanreize für die Hochschulen. Damit wir demnächst in Berlin über Innovation nicht nur reden, sondern sie auch für unsere Stadt nutzen.