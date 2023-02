Senat weitet Hilfsangebot aus Hausbesuche für Menschen ab 70

Der Senat hat entschieden, das Projekt „Berliner Hausbesuche“ auf fünf weitere Bezirke auszuweiten. Personen ab dem 70. Lebensjahr erhalten einen Brief mit dem Angebot, dass Gesundheitsexpert:innen der Malteser sie besuchen. Bei den Senioren Zuhause klären die Expert:innen sie dann über die Themen Gesundheit, Pflege und Freizeitangebote auf. Das Projekt ist in Charlottenburg und Hohenschönhausen gestartet und wird nun auch in Lankwitz, Mariendorf, Marzahn-Hellersdorf, Reinickendorf und dem Allendeviertel durchgeführt.

Die „Berliner Hausbesuche“ sind als „präventives Angebot gedacht, um auch im Alter selbstbestimmt ein abwechslungsreiches und vitales Leben zu führen“, heißt es vom Gesundheitssenat. Mehr als 350 Menschen hätten bisher teilgenommen. Das Angebot besteht seit August 2021.

Die Expert:innen kommen aus der Sozialarbeit, den Gesundheitswissenschaften oder sind ausgebildete Pflegekräfte. Sie informieren ältere Menschen zum Beispiel über Seniorengruppen in der Nachbarschaft. „Wir wollen Älteren Wege aufzeigen, wie sie in ihrem Quartier geeignete Angebote finden, Kontakte herstellen und ihnen Unterstützungsmöglichkeiten aufzeigen“, sagte Susanne Karimi, die zuständige Abteilungsleiterin der Berliner Malteser. (sims)

