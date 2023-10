Deutsche Rentenversicherung Bund Verdienstmedaille für Berlins Arbeitgebervertreter Christian Amsinck

Christian Amsinck kennt man in der Berliner Wirtschaft seit den frühen 1990er-Jahren als Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB) und als Geschäftsführer beim Verband der Metall- und Elektroindustrie Berlin-Brandenburg (VME). Vor wenigen Wochen war er in den Ruhestand verabschiedet worden. Nun wurde er auch für sein ehrenamtliches Engagement mit der Verdienstmedaille, der höchsten Auszeichnung der Deutschen Rentenversicherung, gewürdigt.

Bei der Feierstunde im Rahmen ihrer in Berlin tagenden Vertreterversammlung, teilte die Rentenversicherung mit, mit der Medaille wolle man diejenigen auszeichnen, die sich „in ganz besonderer Weise Verdienste um die gesetzliche Rentenversicherung erworben haben.“ Amsinck habe in den Jahren seiner Tätigkeit seit 2011 zahlreiche Maßnahmen mit angestoßen und mitentschieden, etwa in Bezug auf die Digitalisierung von Services und Verwaltung, um die Rentenversicherung für die Zukunft sicher aufzustellen, sagte Alexander Gunkel, Vorsitzender des Bundesvorstands.

Der Vorstand der Deutschen Rentenversicherung Bund ist eines von vier sogenannten Selbstverwaltungsgremien. Er besteht aus acht Mitgliedern, welche je zur Hälfte der Gruppe der Versicherten und der Arbeitgeber angehören. Die Mitglieder des Vorstands treffen wesentliche Entscheidungen bei der Rentenversicherung. Sie stellen unter anderem den mit 174 Milliarden zweitgrößten öffentlichen Haushalt auf und entscheiden über Organisations- und Personalfragen. Die Mitglieder des Vorstands sind allesamt ehrenamtlich tätig.