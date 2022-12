„Hoffnung, Hummus und Humor“ Berliner Unternehmen starten 2023 mit einem veganen Januar

Wer das neue Jahr vegan starten möchte, dem bietet die „Veganuary“-Aktion auch im kommenden Jahr einige Möglichkeiten. Die weltweit aktive Bewegung feiert im Januar 2023 ihren zehnten Geburtstag – mit etlichen Kampagnen, die Menschen, Tieren, der Umwelt und dem Klima zugutekommen sollen. Auch Hersteller und Händlerketten aus der Region Berlin-Brandenburg sind wieder dabei. Motto: „Hoffnung, Hummus und Humor“

In Deutschland beteiligten sich der Organisation zufolge 2022 mehr als 420 Unternehmen, darunter Start-ups und Großunternehmen, die großen Einzelhandelsketten, Restaurants sowie Food-Services und Gastronomie.

Vegane Pizza vom Lieferdienst

2023 machen wieder etliche Unternehmen und Marken mit: Pizza Hut Deutschland beteiligt sich erstmals und vergrößert sein veganes Angebot um zwei neue rein pflanzliche Pizzen. Auch Domino’s Pizza Deutschland, L’Osteria und Hans im Glück ergänzen ihre Speisekarten mit veganen Optionen.

Lieferando bietet zahlreiche Aktionsangebote mit Restaurantpartnern. HelloFresh erweitert „sein veganes Rezept- und Produktportfolio und veganisiert zum ersten Mal ein Premium-Gericht, das bislang immer Fleisch oder Fisch enthielt“, hieß es.

Bei IKEA wird es sowohl in den Restaurants und Schwedenshops viele Angebote und Aktionen geben. Simply V eröffnet das „Museum of Alternative Cheese“, einen Pop-Up-Store für Käsealternativen in Berlin. Auch die großen Einzelhandelsunternehmen bereiten in ihren Supermärkten Aktionen und Angebote vor.

