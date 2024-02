Immobilien-Konzern Vonovia Geheimnis um die Neubauzahlen für Berlin

Mehr als 2400 Wohneinheiten hat das Wohnungsunternehmen Vonovia im Jahr 2023 nach eigenen Angaben fertiggestellt – verteilt vor allem auf Deutschland, Österreich und Schweden. Für das laufende Jahr rechnet das Unternehmen damit, noch einmal so viele Wohneinheiten fertig zubauen.

Wie viele der fertiggestellten Vonovia-Wohnungen in Berlin liegen, konnte ein Sprecher auf Tagesspiegel-Anfrage aktuell allerdings nicht sagen, man breche „die Zahlen aus der Meldung nicht auf Städte und Regionen herunter.“ Genauere Zahlen könne er erst im Zuge der Veröffentlichung des Geschäftsberichts für das Geschäftsjahr 2023 am 15. März liefern. Er wies aber darauf hin, dass Anfang des Jahres 97 barrierearme, teilweise sogar barrierefreie Wohnungen in Lichtenberg, angrenzend an die Storkower Straße, fertiggestellt worden seien.

Das Unternehmen vermietet in Berlin rund 136.000 Wohnungen, deutschlandweit sind es 548.000. Vergangenen September hatte Vonovia-Chef Rolf Buch verkündet, dass das Unternehmen den Bau von 60.000 Wohnungen auf Eis gelegt hätte, wegen der hohen Zinsen, der hohen Baukosten und der Aussicht auf eine Begrenzung der Wohnungsmieten.

Tatsächlich hat Vonovia allerdings auch in den Vorjahren nicht unbedingt mehr gebaut: Zwischen 2019 und 2022 lag die Höhe der durch Vonovia fertig gebauten Mietwohnungen in Deutschland stets zwischen 1200 und 1800, Tendenz leicht steigend. In den Jahren davor waren es deutlich weniger als 1000.