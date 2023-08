„Irgendwann hat das seine Grenzen“ Wohnen im Berliner Umland ist bezahlbar – aber wie lange noch?

Die Mitgliedsunternehmen des Verbandes Berlin-Brandenburgischer Wohnungsnehmen e.V. (BBU) stünden in Brandenburg mit dem Rücken zu Wand, wenn sie die finanziellen Herausforderungen sehen, die in den kommenden Jahren auf sie zukommen. „Irgendwann hat das schlicht einmal seine Grenzen“, sagte Verbandschefin Maren Kern auf der Jahrespressekonferenz zu höheren Auflagen im Neubau und energetischen Anforderungen an den Bestand.