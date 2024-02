Manja Schreiner diskutiert mit Fahrrad-Lieferdiensten Unternehmen wollen mitreden in der Berliner Verkehrspolitik

Fahrradkuriere sind überall in der Stadt unterwegs, nutzen Straßen und Radwege. Jetzt wollen die Lieferdienste mitreden bei der Verkehrsplanung. Am Mittwoch traf sich die Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) mit Führungskräften der fünf größten Lieferdienste der Stadt: Getir-Gorillas, Wolt, Lieferando, Flink und UberEats. Ziel sei es, einen dauerhaften Dialog zwischen der Politik und der Branche zu etablieren, teilten die Unternehmen danach in einer gemeinsamen Erklärung mit.