Neue Messe, neue Direktflugverbindung Der gute Draht mit Dubai hilft Berlin bei Öffnung nach Asien

Ein Tag bringt zwei Nachrichten, von denen man annehmen könnte, dass sie unmittelbar zusammenhängen, weil es in beiden Fällen ja um Entscheidungen geht, die die Millionenstädte Berlin und Dubai zusammenführen. Das sind zwei Orte, die zwar fast gleich viele Einwohner beherbergen, beide auf Sand gebaut sind, sonst aber wenige Gemeinsamkeiten haben. Das macht aber nichts, denn es geht hier weder um Städtepartnerschaften noch Schüleraustausch, sondern darum, zwei international sehr beliebte Treffpunkte zu vernetzen.

Kevin P. Hoffmann ist der Verantwortliche Redakteur Berliner Wirtschaft. Er hat Berliner Firmen und Politiker auf Geschäftsreisen in asiatische Zentren wie Doha, Abu Dhabi, Tokio, Singapur und Jakarta begleitet und ist überzeugt: Dort spielt künftig noch mehr die Musik.

In Dubai verkündeten Spitzenvertreter beider Metropolen am Mittwoch, dass sie Dubais Technologie-Messe Gitex, eine der größten Veranstaltungen dieser Art weltweit, ab 2025 in die Hallen unter den Berliner Funkturm bringen wollen. Zur selben Stunde erklärte Deutschlands größter Luftfahrtkonzern Lufthansa in Berlin, warum er schon ab November über seine Tochter Eurowings Direktflüge zwischen dem BER und Dubai anbieten wird. Lufthansa hatte über Jahre solche Verbindungen an den Persischen Golf, auch durch den Rivalen Emirates, unterbunden. Er wollte Verkehr über seine Drehkreuze in Frankfurt und München lenken.

Dirk Hoffmann (l.) und Mario Tobias, die Geschäftsführung der Messe Berlin, auf der Gitex in Dubai. © Christoph M. Kluge / Tagesspiegel

Einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen der neuen Messe und der neuen Flugroute gibt es nicht: Lufthansas Eurowings richtet diesen fünf- bis sechsstündigen Direktflug nicht jetzt ein, um in zwei Jahren womöglich Zehntausende Gitex-Besucher am Airport Dubai für ein paar Messetage abzuholen. Es geht um viel mehr.

Dubai liegt, genau wie die Nachbar-Flughäfen in Doha (Drehkreuz der Airline Qatar) und Abu Dhabi (Airline Etihad), flugroutentechnisch optimal aus mitteleuropäischer Perspektive. Und sie verfügen über die nötige Infrastruktur. Endlich können auch Reisende aus der deutschen Hauptstadtregion wieder über Dubai mit nur einer (!) Zwischenlandung auf halber Strecke fast jedes Ziel in Asien bis Ozeanien erreichen: Geschäftszentren wie Tokio, Seoul, Singapur, Bangkok oder Jakarta, und die Traumstrände von Bali bis zu Australiens Goldküste.

In der Gegenrichtung beherbergt oder veranstaltet Berlins Messe mit Grüne Woche, ITB und InnoTrans schon jetzt einige der weltweit größten Branchentreffs. Bald kommt Europas erster Ableger der Gitex dazu. These: Die Veranstalter hätten ohne Brexit ihre Zelte wohl in London aufgeschlagen. Nun aber gibt es für Unternehmenswillige aus dem Nahen- und Fernen Osten einen sehr guten Grund mehr, Berlin anzusteuern. Und der dann hoffentlich noch bestehende Direktflug ab Dubai macht den Anflug leichter.