Angelika Neumann gestorben Gesicht und Stimme der „Abendschau“

„Tolle Reporterin, tolle Moderatorin“. „Kompetent, klar und sachlich, und das immer mit einem unvergesslichen und charmanten Lächeln.“ Die Reaktionen auf die Todesnachricht bei rb24.de sprechen eine eindeutige Sprache: Angelika Neumann hat sich in das Gedächtnis der Zuschauerinnen und Zuschauer in Berlin tief eingegraben.

Arbeiten in der ersten Fernsehreihe

Das lag, zum einen, an der Sendung. Wer wie die gebürtige Berlinerin die „Abendschau“ von 1986 bis 1996 moderiert hat, der arbeitete in der ersten Fernsehreihe des damaligen Senders Freies Berlin (SFB). Und es lag an der Art und Weise, wie Angelika Neumann über das Tagesgeschehen im geteilten und dann wieder vereinten Berlin zusammenfasste; konzentriert, gelassen, mit Punkt und Komma, stets auf den Punkt gebracht. Und das insbesondere in den Tagen und Wochen, als die Mauer gefallen war und die „Abendschau“ zum „Fernsehzentrum“ der wieder zusammenwachsenden Stadt wurde. Und wenn in der Hektik das Bild fehlte oder der Ton – Angelika Neumann bewahrte ruhig Blut. Wie sagte sie so treffend: „Nichts liebt das Publikum mehr als Pannen.“

Wie aufregend, wie neu die Zeitenwende auch immer war, das „Abendschau“-Team mit der Moderatorin Angelika Neumann an der Spitze hielt sich an das journalistische Grundgesetz: erst informieren, dann meinen. Die historische Zäsur des Mauerfalls hielt die Journalistin nicht immer im Studio, sie war draußen, sie war unterwegs als Reporterin. Mittendrin, nicht nur dabei, das umstürzende Ereignis wollte sie nicht verpassen.

Angelika Neumann hatte 1984 beim SFB als Moderatorin des „Telejournals“ begonnen. Sie vermittelte Haustiere, interviewte Stars wie Udo Jürgens oder Julia Roberts, sie konnte Boulevard und Verbrauchersendungen wie „Die Anrufbeantworter“ moderieren – und sie konnte auch das: Nachrichten. Von 1986 an war sie in der „Abendschau“ zu sehen, anfangs noch in der Doppelmoderation mit Gerd Ellinghaus. Angelika Neumann avancierte zum Aushängeschild des Senders Freies Berlin.

Ihre letzte „Abendschau“ moderierte Angelika Neumann 1998. Mit dieser Strecke und in ihrem Lieblingsoufit, dem grünen Jackett, reihte sie sich in die Galerie der prägenden Moderatorinnen und Moderatoren wie Harald Karas, Hans-Werner Kock, Friedrich Moll und Cathrin Böhme ein. Am Montag ist die gebürtige Berlinerin im Alter von 69 Jahren in ihrer Heimatstadt gestorben.

