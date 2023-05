Berlins legendärer Bildhauer Volkmar Haase - Mann der ganz großen Kunstwerke

Schmieren Sie die Käsestullen, es geht auf Ausflugstour in die schöne Uckermark! Zu Volkmar Haase, dem berühmten Berliner Bildhauer, der 2012 im Alter von 80 Jahren gestorben ist. Oben sehen Sie sein Kunstwerk am Berliner Wannsee. Von ihm stammen auch unzählige Kunstwerke in Spandau: Scharfe Lanke, Johannesstift, Glienicker See, Dorfplatz Kladow – sogar das künstlerische Zufahrtstor zur Polizeiwache in der Moritzstraße ist von ihm.

Seine Tochter heißt Katja Haase. Sie pflegt das Vermächtnis ihres Vaters und liest den Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel. Heute lädt sie die Leserinnen und Leser „herzlich ein, uns an den Tagen des Offenen Atelier am 6. und 7. Mai in Brüssow zu besuchen“, schreibt Haase. Sonnabend und Sonntag, 11-18 Uhr, mit Blick auf Haases Kunstwerke und den Skulpturengarten. Das ehemalige Gutshaus in Brüssow – 300 Jahre alt – war ab 2003 bis zu seinem Tod 2012 der Wohnort des Bildhauers.

Wer das Atelier in Uckermark besuchen mag: Prenzlauer Straße 10, 17326 Brüssow. 039742 / 86353 – kontakt@volkmarhaase.de. Fahrzeit mit dem Auto: knapp 2 Stunden ab Spandau.

Das Kunstwerk von Volkmar Haase wurde vor der Verschrottung gerettet. © Foto: promo/Udo Bansbach

In Spandau soll ab 2025 noch ein weiteres Kunstwerk aufgestellt werden von Volkmar Haase. Das Kunstwerk „Licht-Raum-Dynamik“ (1994), das 2022 vor der Verschrottung gerettet worden ist, liegt seit einigen Monaten am Landschaftsfriedhof in Berlin-Gatow und soll an der Scharfen Lanke wieder aufgebaut werden. Grünflächenstadtrat Thorsten Schatz, CDU, hatte im Herbst im Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel die ersten Details genannt.

Das Kunstwerk ist am Friedhof in Gatow zwischengelagert. © André Görke

„Das Kunstwerk, das auf dem Friedhof zwischengelagert wurde, kommt perspektivisch auf die Mädchenwiese an der Scharfen Lanke, wenn dort der 2. Bauabschnitt beginnt“. Die „Mädchenwiese“ zwischen Scharfer Lanke und Heerstraße wird bis 2025 erneuert. Im Park stehen bereits zwei große Kunstwerke von Haase.

Ein Künstler und sein Bezirk Kunstwerke von Kladow über die Scharfe Lanke bis Johannesstift: Hier zeige ich Ihnen im Tagesspiegel, wie Volkmar Haase unseren Bezirk prägt – darunter sogar eine Polizeiwache an der Moritzstraße. Kladow Ateliergarten Zu sehen sind viele Skulpturen auch in seinem alten Kladower Atelier im Sakrower Kirchweg, wo er 40 Jahre gelebt hat. © Foto: André Görke - URHEBER: VOLKMAR HAASE/VG BILD-KUNST, BERLIN, Johannesstift © André Görke - Urheber: Volkmar Haase/VG Bild-Kunst, Berlin 1991 Lust auf eine Radtour zu den Kunstwerken von Volkmar Haase? Dann los - auf ins Johannesstift. Dort steht seit 1998 die Skulptur „Woge mit zwei Kugeln“ vor der Kirche. Polizeiwache Moritzstraße © André Görke - URHEBER: VOLKMAR HAASE/VG BILD-KUNST, BERLIN Die Wache neben der Altstadt von Berlin-Spandau ist keine Schönheit, aber haben Sie mal aufs Zufahrtstor geachtet? „Skulpturale Toranlage“ heißt das Kunstwerk von 1985. Synagoge © André Görke An der Flussmündung von Spree Ecke Havel stand einst die Synagoge von Berlin-Spandau, ehe die Nazis das Gotteshaus zerstörten. Scharfe Lanke © FOTO: ANDRÉ GÖRKE - URHEBER: VOLKMAR HAASE/VG BILD-KUNST, BERLIN, 1974 Im vielleicht schönsten Park Spandaus stehen mehrere Kunstwerke – zum Beispiel die Skulptur „Hochwendelnd“ von 1992. Kladow Dorfplatz © FOTO: ANDRÉ GÖRKE - URHEBER: VOLKMAR HAASE/VG BILD-KUNST, BERLIN, 1989 Zum 750-jährigen Jubiläum des Ortes 1992 wurde das Kunstwerk „Freud’sches Schwert“ vor der Kirche aufgestellt. Glienicker See © Foto: André Görke - Urheber: VOLKMAR HAASE/VG BILD-KUNST, BERLIN, 1994 „Woge mit vier Kugeln“ von 1994: Dieses Kunstwerk steht etwas versteckt am Uferweg, nahe dem Lokal „Waldfrieden“. Zitadelle © Foto: imago/Urheber: VOLKMAR HAASE/VG BILD-KUNST, BERLIN, 1987 Seit dem Frühjahr 2021 steht ein Kunstwerk mit ganz viel Berlin-Geschichte auch in der Spandauer Zitadelle: ein Modell des „Mahnmals Putlitzbrücke“. Das Original-Kunstwerk aus Berlin-Moabit erinnert seit 1987 auf der Brücke am S-Bahnhof Westhafen an die Schande der Nazis: Die haben von dort 30.000 Menschen in Viehwaggons ins Vernichtungslager geschickt – „vor den Augen der am Westhafen lebenden und arbeitenden Bevölkerung“. Das Mahnmal wird seit 1987 immer wieder attackiert.

