Folge 163 „Wochniks Wochenende“ Auffallende Unsichtbarkeit

Während Neukölln beim Kunstfestival 48 Stunden lang auffallend hell strahlt, vollzieht sich einiges in dessen Schatten auffallend unsichtbar – und tönt ausgerechnet damit womöglich lauter als manches Großevent. Das mächtige Diktum von Audre Lorde, „Your Silence will not protect you“ – „Euer Schweigen schützt euch nicht“, schrieb der Konzeptkünstler Jean-Ulrick Désert seiner Installation in der Franziskaner Klosterruine 2019 nicht nur in den Titel, sondern ließ es als leuchtenden Schriftzug in verschiedensten Übersetzungen über ein Display laufen.