Berliner Spitzenhandball aus Spandau „Jedes Jahr dasselbe, der Meister kommt aus Hakenfelde.“

Gut was los im Spandauer Sport mit seinen 200 Vereinen und 45.000 Mitgliedern. Hier ein Auszug aus dem aktuellen Spandau-Newsletter, in dem es zwei News vom Handball gibt (mehr Tipps, Termine, Nachrichten aus Spandau immer zuerst im Newsletter unter tagesspiegel.de/bezirke)

Handball (I): Am Sonnabend haben die Frauen des VfV Spandau ihren Titel verteidigt und sind mit einem 32:20-Sieg gegen Rostock vorzeitig Meister der Oberliga Ostsee Spree im Handball geworden, wie schon im Vorjahr. Gejubelt wurde in der „gelben Halle“ am Falkenseer Damm. „Zudem steht eine Frauenmannschaft des VfV wieder im Final Four um den HVB-Pokal“, meldet Patrick Peikert-Rein vom VfV (1000 Mitglieder, Chefin Karen Scholz) und meint damit den Berliner Landespokal.

Der Klub hat seinen Sitz am Stadion Hakenfelde, weshalb gleich mal an einen guten West-Berliner Spruch aus der Sportszene erinnert werden darf: „Jedes Jahr dasselbe, der Meister kommt aus Hakenfelde.“ Gemeint war damit der Wasserball-Dauermeister Wasserfreunde Spandau - passt aber auch zur Meistermannschaft der VfV-Frauen im Handball.

Am Sonnabend geht’s zum letzten Liga-Spiel nach Schwerin. Das Pokal-Halbfinale der Frauen findet am 20. Mai beim BFC Preussen statt. – www.vfv-handball.de

Handball (II): Pokalderby bei den Männern. Auch die Männer des VfV Spandau kämpfen am Sonnabend, 1. April, im Landespokal um den Einzug ins Final Four und freuen sich über Unterstützung am Falkenseer Damm. Noch nix vor? Dann hin: 1. April, 18.15 Uhr, gegen OSF aus Schöneberg.

