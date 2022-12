Die Volleyballerinnen des SC Potsdam In der Liga das Maß aller Dinge

Die Volleyballerinnen des SC Potsdam können auf eine lange erfolgreiche Historie zurückblicken. Doch noch nie gab es solch eine Erfolgsgeschichte wie in dieser Saison. Im November gewann der Verein zum ersten Mal seit seinem Bestehen den Supercup gegen die amtierenden Meisterinnen des MTV Stuttgart. Vor etwas über einer Woche gelang, ebenfalls zum ersten Mal, der Einzug in das Pokalfinale mit einem souveränen 3:0-Sieg gegen die Ligakonkurrenz aus Aachen, die Ladies in Black. Außerdem ist es die Premierensaison für den Sportclub in der Champions League.

Laura Emonts, Kapitänin der Potsdamerinnen, hat die erste Saison in der Bundesliga nach dem Aufstieg 2009 selbst miterlebt. Nach drei Jahren wechselte die mittlerweile 31-Jährige zur Ligakonkurrenz nach Aachen und Schwerin und schließlich ins Ausland nach Tschechien und Griechenland.

2019 kehrte Emonts aus familiären Gründen zurück nach Potsdam, wo sie sich mittlerweile heimisch fühlt. Zunächst wollte sie ihre Karriere beenden, erhielt aber nach dem Ausfall einer Spielerin doch noch einen Platz im Kader vor drei Jahren.

Sportdirektor Toni Rieger über die strukturellen Möglichkeiten im türkischen Volleyball

Während Emonts’ Abwesenheit hat sich der Potsdamer Verein vor allem strukturell weiterentwickelt. „Es gab einen stetigen Fortschritt des Vereins. Wir haben 2012 die MBS-Arena bekommen, was eine super Trainingsstätte ist“, sagt Emonts. Auch das sogenannte Team um das Team mit Physiotherapie und Ärzten habe sich zunehmend professionalisiert.

Entscheidend für die positive Entwicklung in den letzten vier Jahren sei laut Sportdirektor Toni Rieger vor allem die Verpflichtung von Guillermo Naranjo Hernández als Cheftrainer gewesen, der im Dezember 2018 das Potsdamer Team übernahm. „Seitdem ist es immer ein Stück weiter nach oben gegangen. Auch in der Saison 2020, die wegen Corona abgebrochen wurde, hatten wir gute Möglichkeiten, im Finale zu landen“, sagt Rieger.

Stuttgart ist die stärkste Konkurrenz in der Liga

Doch die Erfolgsgeschichte des SC Potsdam konnte selbst die Coronapandemie nicht aufhalten. In der letzten Saison musste man sich noch knapp Stuttgart geschlagen geben, das man nun aber im Supercup besiegen konnte. In der Liga belegt Potsdam aktuell den ersten Rang vor den Stuttgarterinnen ohne einen einzigen Punkteverlust.

Das Ziel in dieser Saison ist für Emonts und ihr Team, einen der ersten vier Plätze zu belegen, um so in den Playoffs, die nach der Hauptrunde ausgetragen werden, Heimspielrecht zu haben. Sollte man es erneut ins Finale schaffen, könnte dort die Revanche mit den Stuttgarterinnen erfolgen, die Rieger personell gesehen als „das Nonplusultra“ sieht.

Vorerst steht für Emonts, die auf der Annahme- und Außenposition spielt, am Mittwoch (19.30 Uhr) das zweite Duell in der Champions League an. Nach der Auftaktniederlage gegen die starken Italienerinnen aus Novara geht es in der heimischen MBS-Arena gegen das türkische Team VakıfBank SK und damit gegen den fünfmaligen Champions-League-Sieger.

„Es ist nochmal ein ganz anderes Kaliber. Einen Satz zu holen, wäre natürlich etwas ganz Tolles. Da haben wir überhaupt keinen Druck“, sagt Emonts. Auch Rieger betont, dass vor allem das Sammeln von Erfahrungen im Vordergrund stehe. „Da wird natürlich auch vom Staat unheimlich viel Geld reingehauen, das ist absolut nicht vergleichbar mit Deutschland. Es ist eine Erfahrung, die wir machen.“

Die Top-Spiele der Potsdamerinnen und der Erfolg der letzten Jahre lockt auch immer mehr Zuschauer:innen an, sodass die Potsdamer Arena bereits einige Tage vor dem Spiel mit 2000 Menschen ausverkauft war. „Ich glaube, dass wir letztes Jahr gute Werbung gemacht haben für uns“, sagt Emonts. Durchschnittlich kommen mittlerweile um die 1200 Leute. Für die Potsdamerin und ihre Teamkolleginnen wird die Weihnachtspause in diesem Jahr nur sehr kurz ausfallen wird. Denn unmittelbar nach den Weihnachtsfeiertagen steht schon das nächste Ligaspiel gegen Straubing an.

