Seit etwas mehr als einem Jahr gilt in Berlin das Mietendeckel-Gesetz Die Folgen sind für die Wohnungsunternehmen in der Hauptstadt deutlich zu spüren – und werden noch zunehmen. Das geht aus einem Bericht des Verbandes Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU) hervor, den dessen Vorsitzende Maren Kern zur Stunde in Berlin präsentiert und der dem Tagesspiegel in Auszügen vorliegt.

Demnach ließ die Steigerung des Investitionsvolumens im vergangenen Jahr massiv nach. Sie lag zwischen 2018 und 2019 bei sechs Prozent, der niedrigste Wert seit sieben Jahren. Zum Vergleich: Zwischen 2016 und 2018 stiegen die Investitionen um 48,5 Prozent.

Geplante Investitionen, vor allem in den Neubau, wurden insbesondere von den 196 im BBU organisierten Genossenschaften gestoppt. Einem geplanten Plus der Investitionen von 16,8 Prozent in Neubauten stand Ende 2019 ein Minus von 9,7 Prozent entgegen.

„Deutliche Spuren des Mietendeckels“, kommentiert der BBU die Zahlen in der Präsentation. Für das laufende Jahr 2020 planen die mehr als 300 BBU-Mitgliedsunternehmen Investitionen in Höhe von 3,8 Milliarden Euro – allerdings stammen diese Pläne aus der Zeit vor Corona und teilweise sogar vor dem Mietendeckel.

Ebenfalls offensichtlich: Die hemmende Wirkung des Mietendeckels auf geplante Neubauprojekte der Mitgliedsunternehmen, von denen die deutliche Mehrheit im kommunalen Besitz liegen oder Genossenschaften sind. Etwas mehr als 50 Prozent von ihnen rechnen damit, dass der Mietendeckel Neubauinvestitionen komplett, deutlich oder leicht verhindert.

Minus 43 Prozent bei neugebauten Genossenschaftswohnungen

Allein 25 Prozent davon rechnen mit einer Reduktion der Neubauzahlen auf Null. Schon 2019 ist die Zahl neu gebauter Wohnungen im genossenschaftlichem Besitz um fast 43 Prozent zum Vorjahr eingebrochen. Im selben Jahr sank die Quote gelegter Grundsteine aller BBU-Mitgliedsunternehmen um 32 Prozent.

Die Neubauzahlen dürften also weiter sinken – und sich damit von den Zielmarken der Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) entfernen. Die Entwicklung der Baugenehmigungen ging zwischen 2016 und 2019 laut BBU um 10,1 Prozent zurück.

Ebenfalls eindeutig ist der Befund mit Blick auf geplante Investitionen in Modernisierungen. Nur 15 Prozent der Unternehmen gaben an, dass der Mietendeckel keinerlei Reduktion der Modernisierungsausgaben zur Folge haben wird. 46 Prozent rechnen damit, dass deutlich weniger Geld in Modernisierungsmaßnahmen investiert wird. Im Bereich der Instandhaltung sehen mehr als 60 Prozent der Unternehmen deutliche und leichte Investitionsrückgänge auf sich zukommen.

Die Werte des BBU, die Mietglieder des Verbands besitzen mehr als 700.000 Wohnungen in Berlin und stellen damit etwa 43 Prozent des Mietwohnungsbestandes, passen zur jüngsten Kritik der sechs landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften an der Politik des Senats. Sie warfen Lompscher mit Blick auf Verhandlungen über eine neue Kooperationsvereinbarung unter anderem vor, den Unternehmen den wirtschaftlichen Spielraum für Investitionen zu nehmen.

Im Fokus stehen geplante Vorgaben, denen zufolge drei von vier Neubauwohnungen an Bezieher eines Wohnberechtigungsscheines vergeben werden sollen. Außerdem soll der Höchstpreis je Quadratmeter im Neubau bei zwölf Euro gedeckelt werden, der Durchschnitt dürfe zehn Euro nicht überschreiten.

Darüber hinaus sollen die Regelungen des Mietendeckels für die landeseigenen Unternehmen auch dann gelten, wenn dieser vor dem Bundesverfassungsgericht scheitert.

Von einer frostigen Stimmung zwischen Gesellschaften und Lompscher war die Rede und davon, dass im Fall des Inkrafttretens der Vereinbarung bei einzelnen Gesellschaften vier von fünf Neubauprojekten gestrichen werden müssen.

Hinzu kommen Modernisierungen und Instandhaltungen, die dann nicht wie geplant und stattdessen erst in weiter Ferner durchgeführt werden können.