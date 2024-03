Berlins Regierender Bürgermeister im Interview „Über so manche Priorität der Ampel-Regierung fassen sich die Leute an den Kopf“

Herr Wegner, bei der Teilwiederholung der Bundestagswahl konnten Sie nicht verhindern, dass auch die AfD deutlich zugelegt hat. Scheinbar haben Sie trotz guter CDU-Ergebnisse die AfD auch in Berlin nicht kleingehalten.

In Berlin hat die AfD nicht so starke Zuwächse wie in anderen Bundesländern. Das ist erstmal eine gute Nachricht – auch wenn natürlich jede einzelne Stimme für diese Partei eine zu viel ist. Wenn ich mir die Umfragen in Brandenburg, Sachsen oder Thüringen anschaue und an die bevorstehenden Landtagswahlen denke, habe ich große Sorgen. Die AfD bietet null Lösungen und hetzt Menschen gegeneinander auf. Deswegen müssen wir diese Partei politisch bekämpfen.