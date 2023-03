Berlins SPD-Chef Raed Saleh „Ich persönlich sehe eine Bebauung des Tempelhofer Felds eher kritisch“

Herr Saleh, nun starten die Koalitionsverhandlungen von SPD und CDU. Was muss am Ende in einem schwarz-roten Koalitionsvertrag stehen, damit Sie dem mit gutem Gewissen zustimmen können?

Meiner Partei ist es wichtig, dass wir den Weg der bezahlbaren Stadt fortsetzen. Wir haben es im letzten Jahrzehnt erlebt, dass sich viele Menschen das Leben in der Stadt nicht mehr leisten konnten. Dagegen haben wir in den vergangenen Jahren Entlastungen eingeführt: Es gibt in Berlin keine Kita-Gebühren mehr. Die Hortbetreuung ist in den Klassen 1 und 2 kostenfrei, ab Sommer auch in Klasse 3. Büchergeld gibt es nicht mehr und das Schulessen ist genauso kostenlos wie das Schülerticket im Nahverkehr auch. Diese Gebührenbefreiung ist für uns nicht verhandelbar.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden