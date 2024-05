Bewaffneter Raubversuch am Volkspark Friedrichshain Mann verletzt 30-Jährigen mit Langwaffe

Am Mittwochmorgen, gegen 5.50 Uhr ist es an einem Eingang zum Volkspark Friedrichshain zu einem versuchten Raubüberfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hielten sich drei Männer im Alter von 30, 25 und 17 Jahren an der Friedenstraße Ecke Weinstraße auf, als sie ein Unbekannter mit einer Langwaffe bedrohte und aufforderte, ihm ihre Wertgegenstände auszuhändigen.

Die Männer verweigerten dies, woraufhin der Angreifer zweimal in die Luft geschossen haben soll. Außerdem soll er dem 30-Jährigen mit dem Schulterstück der Waffe gegen den Kopf geschlagen haben.

Anschließend entfernte sich der Unbekannte in Richtung der parallel verlaufenden Höchste Straße. Das 30-jährige Opfer erlitt eine Platzwunde am Schädel und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Seine beiden Begleiter blieben unverletzt. Einsatzkräfte der Polizei fanden das Schulterstück der Waffe unweit des Tatorts und stellten es sicher. Eine Nahbereichsfahndung nach dem Tatverdächtigen verlief ohne Erfolg. Die Ermittlungen dauern an. (Tsp)