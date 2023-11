11 Angebote und Anlaufstellen Berlin-Lichtenberg veröffentlicht Queere Stadtteilkarte

Gerade mal elf Initiativen gibt es in Berlin-Lichtenberg, die Angebote für queere Personen bereitstellen. Das Bezirksamt hat diese nun in einer „Queeren Stadtteilkarte“ aufgelistet und verortet. Sie soll Interessierten helfen, sich zu orientieren und das passende Angebot zu finden.

Die Karte wurde im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben“ vom Verein „Sonay soziales Leben e.V.“ gemeinsam mit dem Bezirksamt Lichtenberg und der Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt erstellt.

„Noch vor fünf Jahren wäre diese Karte ein leeres weißes Blatt geblieben, da Angebote in Lichtenberg für queere Menschen nicht sichtbar waren“, sagt Bezirksbürger:innenmeister Martin Schaefer (CDU). „Mit dem Erscheinen der Karte verbinden wir die Hoffnung, dass Menschen die vielfältigen Angebote und Beratungsmöglichkeiten in unserem Bezirk wahrnehmen.“

So gibt es zum Beispiel das Familienzentrum für Regenbogenfamilien in der Dolgenseestraße, das Feministische Zentrum für Migrant:innen in der Heinrichstraße oder die AG Queer Lichtenberg im Café Maggie an der Frankfurter Allee. Zudem gibt es mit der Diversity- und Queerbeauftragten des Bezirks, Sabine Pohl, eine Ansprechpartnerin im Rathaus Lichtenberg, Möllendorffstraße.

Die Karte ist kostenlos im Flyer-Format erhältlich. Wer den QR-Code auf der Rückseite scannt, gelangt zu einer „Google-Maps“-Version mit ausführlichen Informationen zu allen projektbeteiligten Angeboten. Der Download der Karte ist hier zu finden. Oder: https://www.sonaysociallife.de/downloads/

