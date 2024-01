Bauernproteste in Berlin Traktoren hinterlassen Schäden auf Grünflächen

Staus, Gehupe und dicke Abgase, die Berlinerinnen und Berliner dürften erleichtert gewesen sein, als die meisten Teilnehmer der Bauern-Demo am Montag wieder abgefahren sind. Doch die schweren Fahrzeuge haben Spuren hinterlassen. „Leider ist es durch den aufgeweichten Boden zu Beeinträchtigungen von Grünflächen gekommen“, teilte das Bezirksamt Mitte auf Tagesspiegel-Anfrage mit.

Eigentlich sollten die Traktoren auf der Straße des 17. Juni parken, wo die Großdemo am Montag stattfand. Doch es waren zu viele Fahrzeuge. Deswegen wichen sie auf Mittelstreifen und andere Grünflächen aus.

Auf dem grünen Band am Tiergartenrand sind laut dem Bezirksamt Mitte Schäden entstanden. Ebenso im Henriette-Hertz-Park, am Hansaplatz, der Ebertpromenade, in der Lennéstraße, Tiergartenstraße, Höhe Philharmonie und auf dem Mittelstreifen der Altonaer Straße.

Das Bezirksamt Mitte habe Anzeige erstattet. Das Straßen- und Grünflächenamt stehe zudem im Kontakt mit dem Bauernverband und gebe die Schadensmeldungen dorthin weiter. Die Schadenssumme könne durch die aktuelle Schneedecke noch nicht beziffert werden, heißt es. Auch Gehwege könnten betroffen und Platten unter dem Gewicht der Traktoren gebrochen sein.

Straße des 17. Juni noch bis 26. Januar gesperrt

Einige Landwirte setzen ihren Protest am Brandenburger Tor und auf der Straße des 17. Juni fort. Am Mittwoch nahmen etwa 80 Fahrzeuge an einer Mahnwache teil, davon 50 Traktoren. Die Mahnwache soll noch bis Samstag andauern, wie ein Polizeisprecher bestätigte.

Angemeldet sind bei der Polizei für Donnerstag 500 Traktoren, am Freitag und Samstag nur noch jeweils 70 Traktoren. Am Samstag soll erneut eine Großdemo mit 10.000 Traktoren stattfinden.

Die Straße des 17. Juni soll noch bis zum 26. Januar gesperrt bleiben. Grund sei eine Vielzahl von Veranstaltungen, wie die Polizei mitteilte. Darunter seien auch kleinere Protestaktionen von Landwirten.