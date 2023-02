Berlin ehrt „Gerechte unter den Völkern“ Aus dem Maercker- wird der Maria-Rimkus-Weg

Die Ehrung per Straßennamen für den „Kolonialkrieger“, Freikorps-Chef und Antisemiten Georg Ludwig Rudolf Maercker hat ein Ende: Am Freitag, 17. Februar, um 11 Uhr erhält der Lankwitzer Maerckerweg einen neuen Namen. Fortan wird der Maria-Rimkus-Weg an eine „Gerechte unter den Völkern“ erinnern: Maria Rimkus hatte im Nationalsozialismus der hochschwangeren jüdischen Zwangsarbeiterin Ruth Abraham und deren Familie geholfen und unter anderem durch gefälschte Pässe die Flucht aus Nazi-Deutschland ermöglicht. Die Feier zur Benennung des Maria-Rimkus-Weges ist öffentlich; sie findet an der Ecke von Maerckerweg und Emmichstraße statt.

1953 ehrte der Staat Israel in der Gedenkstätte Yad Vaschem Maria Rimkus als „Gerechte unter den Völkern“. Geboren in Lankwitz, lebte sie bis zu ihrem Tod im Jahr 2001 in der Mörchinger Straße in Zehlendorf. Dass der Maerckerweg umbenannt werden soll, hatte die Bezirksverordnetenversammlung 2020 beschlossen. 2021 einigten sich die Bezirkspolitiker:innen dann auf den neuen Namen.

Bereits seit 2011 trägt die am Gemeindepark gelegene ehemalige Seniorenfreizeitstätte „Club Lankwitz“ den Namen „Maria-Rimkus-Haus“. Auf der Website des Sozialamts Steglitz-Zehlendorf heißt es: „Maria Rimkus zählt zum Kreis der stillen Heldinnen und Helden, die ihren verfolgten Mitmenschen ohne viel Aufhebens halfen, ohne dafür Applaus zu erwarten. Im Gegenteil: Ihre Menschenfreundlichkeit und Glaubensüberzeugung als Katholikin drängten sie zu Zivilcourage und Nächstenliebe. Ohne das Zeugnis von Menschen wie Maria Rimkus wäre Steglitz-Zehlendorf ärmer.“

1997 berichtete Maria Rimkus der US-amerikanischen Shoah Foundation über die Begegnung mit der Familie Abraham. Auf Youtube ist ein Ausschnitt des Interviews abrufbar (Screenshot oben).

Die Straße in Lankwitz: Ab dem 17. Februar heißt sie Maria-Rimkus-Weg. © Uwca / Wikimedia Commons

Hier die Themen aus dem aktuellen Tagesspiegel-Newsletter für Steglitz-Zehlendorf

Immer donnerstags erscheint der Tagesspiegel-Newsletter für Steglitz-Zehlendorf. Den gibt es in voller Länge, einmal pro Woche mit vielen konkreten Bezirksnews, Tipps, Terminen unter tagesspiegel.de/bezirke. Diesmal berichtet Boris Buchholz unter anderem über diese Themen:

Ampel? CDU? Bleibt die erste grüne Bezirksbürgermeisterin im Amt? Sie haben es in der Hand – wenn Sie am Sonntag zum Wahllokal spazieren

Sie haben es in der Hand – wenn Sie am Sonntag zum Wahllokal spazieren Da hilft nur, mit dem Elektrorollstuhl Schwung zu nehmen: Semih Acanal aus Südende berichtet über die Hürden auf dem Weg zur S-Bahn – und wie gefährlich die hohen Bordsteinkanten für ihn sind

Semih Acanal aus Südende berichtet über die Hürden auf dem Weg zur S-Bahn – und wie gefährlich die hohen Bordsteinkanten für ihn sind „Wir möchten unbedingt helfen!“: Diakonieverein sammelt für die Erdbebenopfer in der Türkei

Diakonieverein sammelt für die Erdbebenopfer in der Türkei Der Wahlsonntag kann kommen: Schon jetzt liegt die Briefwahlquote bei über 23 Prozent

Schon jetzt liegt die Briefwahlquote bei über 23 Prozent Das Duell um den Posten der Bürgermeisterin : Maren Schellenberg (Grüne) vs. Cerstin Richter-Kotowski (CDU)

: Maren Schellenberg (Grüne) vs. Cerstin Richter-Kotowski (CDU) Baustellenbesuch mit Mr. FUBIC: In der Fabeckstraße geht es voran – auch ein Turm wird fallen

In der Fabeckstraße geht es voran – auch ein Turm wird fallen Die Pferdeuni kommt noch nicht: Weil die Gartenpächter klagen, bleibt das teure Pferdekompetenzzentrum wohl erstmal in Bad Saarow

Weil die Gartenpächter klagen, bleibt das teure Pferdekompetenzzentrum wohl erstmal in Bad Saarow Bald wieder geöffnet: Der Zehlendorfer Spielplatz für alle Generationen ist bunter geworden

Der Zehlendorfer Spielplatz für alle Generationen ist bunter geworden Das Balzen der Kormorane am Schlachtensee: Bislang wird wohl nur für das spätere Liebesleben geübt

Bislang wird wohl nur für das spätere Liebesleben geübt Ein historisches Konzert: Papa Karlo spielten im Charkiw-Park

Papa Karlo spielten im Charkiw-Park Der Tipp der Erstwählerin an junge Leute: „Ihr habt eine Stimme, die gehört werden muss!“

„Ihr habt eine Stimme, die gehört werden muss!“ Konzert: Mitsingen ist bei „Teltow singt“ Programm

Mitsingen ist bei „Teltow singt“ Programm „Gerechte unter den Völkern“: Aus dem Lankwitzer Maerckerweg wird der Maria-Rimkus-Weg

Aus dem Lankwitzer Maerckerweg wird der Maria-Rimkus-Weg Z88 an der Tabellenspitze der zweiten Hockey-Bundesliga-Ost

der zweiten Hockey-Bundesliga-Ost Ideen für sichere Schulwege und weniger Verkehr in der Crailsheimer Straße

Zur Startseite