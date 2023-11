Berliner Hochschulsport geht nach draußen Neue Sportanlage in Dahlem mit elf Geräten

Die Freie Universität hat eine neue Outdoor-Sportanlage mit elf Fitnessgeräten für jedermann eingeweiht. An der Sporthalle Dahlem in der Königin-Luise-Straße 47 ist auf 311 Quadratmetern eine Fitness-Anlage entstanden, die allen Freiluft-Sportbegeisterten zur Verfügung steht. Das Angebot reicht von Magnetic-Bells über eine Bootcamp-Station und eine Dip Bank bis zum Dreier-Barren und einer Calisthenics-Station.

„Das Training mit dem eigenen Körpergewicht steht dabei im Fokus und kann durch Kleingeräte ergänzt werden“, schreibt der Hochschulsport in einer Pressemitteilung. „Outdoorangebote erfreuen sich aktuell großer Beliebtheit und mit der neuen Sportstätte bieten wir allen Studierenden und Beschäftigten einen kostenfreien Zugang bei maximaler Flexibilität“, sagt Christian Mundhenk, Leiter der Zentraleinrichtung Hochschulsport der FU.

Neben dem kostenlosen freien Training sollen künftig auch Kurse und Workshops auf der Anlage stattfinden. „Wer bisher noch keine Erfahrungen mit dieser Art des Trainings gesammelt hat, erhält somit entsprechende Einführungen sowie Tipps und Tricks für das richtige Training“, heißt es weiter. Der Start der Kurse ist jedoch erst zum Sommersemester 2024 vorgesehen.

„Come in and work out!“ Die Anlage in Türkisblau lädt Laien wie Profis zum Training ein. © Boris Buchholz

Und doch muss niemand für Anleitung und Tipps bis April warten. Zum einen weisen Anleitungstafeln ganz analog auf das richtige Training hin, zum anderen bietet die Uni eine kostenfreie App für den Schnelleinstieg ins Outdoor-Training an – Übungsvideos und Trainingspläne inklusive. Die Besonderheit der neuen Übungsanlage: Die Outdoor-Sportlerinnen und -Sportler können die Umkleiden und Toiletten in der Sporthalle Dahlem in unmittelbarer Nähe mitbenutzen, zumindest zu den Öffnungszeiten. Dort sind auch Schließfächer vorhanden.

Sowohl FU-Präsident Günter M. Ziegler als auch Kanzlerin Andrea Güttner haben die neue Anlage schon ausprobiert. Sie sei für alle Hochschulangehörigen „ein Geschenk der besonderen Art im Jubiläumsjahr“ – dieses Jahr feiert die Freie Universität ihren 75. Geburtstag. „Wir sind uns sicher, dass die Anlage auch im Sinn der Gesundheitsförderung aller Hochschulangehörigen eine wichtige Bereicherung darstellt“, sagt das Duo aus der Uni-Leitung – und lädt dazu ein, die neue Outdoor-Fitness-Anlage ausgiebig zu nutzen.