Berliner Stadtrat attackiert Integrationsbeauftragte „Wir Plattenkinder lassen uns nicht stigmatisieren“

Nach ihren umstrittenen Aussagen über die Urheber der Silvesterkrawalle in Berlin hat der stellvertretende Bürgermeister und Baustadtrat von Lichtenberg, Kevin Hönicke, die Neuköllner Integrationsbeauftragte Güner Balci scharf attackiert. „Ich gratuliere Ihnen dazu, dass sie uralte Klischees (Nazikiez) bedienen und hier eine Stigmatisierung vorantreiben, die nicht stimmt“, erklärte der SPD-Politiker in Richtung Balci und warf dieser zudem vor, die „Nazikeule“ zu schwingen.

„Wissen Sie eigentlich, wie viele Jahre, wie viel Engagement und wie viel Geld wir in die Förderung von Demokratie, Inklusion und Vielfalt wir in Hohenschönhausen gesteckt haben?“, fragt Hönicke Balci in einem Brief, der dem Tagesspiegel vorliegt. Er listet eine ganze Reihe von Entwicklungen auf, etwa die hohe Zahl an Einwohnenden mit Migrationsgeschichte in dem Ortsteil.

Güner Balci, Integrationsbeauftragte von Neukölln. © imago/Metodi Popow

Güner Balci hatte zuvor in einem Interview mit dem „Spiegel“ in Bezug auf die Ausschreitungen rund um Silvester gesagt: „In Berlin-Hohenschönhausen mag der vermeintliche Gegner weniger die Polizei sein, sondern jeder, der anders aussieht oder anders denkt.“ Daher sei aus ihrer Sicht keine Debatte über Integration nötig, sondern „eine Debatte über die Abgehängten“.

Ich habe den Asphalt dieser Stadt kennengelernt und weiß, wie dieser riecht. Kevin Hönicke, stellvertretender Bezirksbürgermeister von Lichtenberg

Hönicke betont, dass auch aus seiner Sicht die Sozialisierung wichtig sei, nicht die Frage des Migrationshintergrundes. Allerdings habe Balci in einem Beitrag in der „RBB Abendschau“ auch gesagt, dass es bei den Ausschreitungen um „Berliner Jungs“ gehe. Darauf kontert der Baustadtrat: „Ich bin ein Berliner Junge. Ich bin in Hellersdorf in einer sogenannten ‚bildungsfernen Schicht‘ als Sohn einer alleinerziehenden Mutter dreier Söhne groß geworden.“ Er habe „den Asphalt dieser Stadt kennengelernt“ und wisse, „wie dieser riecht“.

Er sei seinem neuen Bezirksteil Hohenschönhausen sehr verbunden, daher mache ihn Balcis Zitat „maximal sauer“. Er sei selbst Lehrer in Hellersdorf gewesen und kenne die Herausforderungen der Großsiedlungen. Auch Hönicke spricht in diesem Zusammengang von den „Abgehängten“.

„Aber als Plattenkind sage ich Ihnen auch ganz klar, dass wir uns nicht stigmatisieren lassen und vor allem schon gar nicht mit der Nazikeule“, schreibt Hönicke. Er lud Balci ein, nach Hohenschönhausen zu kommen und sich die Situation vor Ort einmal selbst anzusehen.

Auch Lichtenbergs Bürgermeister Grunst ist sauer

Auch Lichtenbergs Bürgermeister Michael Grunst (Linke) wies Balcis Äußerungen zurück. Er lehne jede Reduzierung auf Herkunft, kulturelle und religiöse Identität ab, sagte er dem Tagesspiegel. Und weiter: „Es hilft auch nicht, wenn die Neuköllner Integrationsbeauftragte auf die eine Stigmatisierung mit einer Stigmatisierung von Hohenschönhausenern reagiert. Das ist unterkomplex und ich weise so eine Stigmatisierung zurück. Im Übrigen haben Lichtenberg und Neukölln – wie die ganze Bundesrepublik – beim Umgang mit Rechtsextremismus die gleichen Herausforderungen.“

Laut der Berliner Polizei wurden in der Silvesternacht 41 Einsatzkräfte der Polizei durch Angriffe verletzt. 159 Menschen wurden im Zusammenhang mit den Angriffen festgenommen. Die Feuerwehr dokumentierte nach eigenen Angaben bei mindestens 38 Einsätzen Angriffe. Sie beklagte nach Angaben vom Sonntag 15 Verletzte. Über 50 Prozent aller angegriffenen Feuerwehrleute sollen in Neukölln attackiert worden sein, heißt es in einem Bericht.

