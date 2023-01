„Das sind totale Dumpfbacken“ Neuköllner Integrationsbeauftragte fordert nach Silvester-Krawallen starken Staat

Die Angriffe auf Polizei und Feuerwehr in der Silvesternacht in Berlin sind nach Ansicht der Neuköllner Integrationsbeauftragten Güner Balci nur von einer kleinen Gruppe ausgegangen. „Das sind totale Dumpfbacken“, sagte Balci in einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin „Spiegel“ am Montag.

Einige der Personen kenne sie persönlich. Es handle sich dabei um „hoffnungslos Abgehängte“. Diese hätten, auch wegen sozialer Medien, anders als vor 20 Jahren aber eine hohe Deutungsmacht. Dennoch seien sie „platt gesagt: absolute Loser“, bei denen auch Drogen eine Rolle gespielt hätten.

Der Grund für die rohe Gewalt gegen die Helfer sei allerdings kein durchdachtes Agieren, sondern vielmehr ein Reflex, erläuterte Balci: „Die sind vom Staat und wir sind gegen die.“ Das sei aber kein typisch Neuköllner oder gar ein Berliner Problem. Diese Tendenz gebe es in allen Großstädten und vor allem in abgehängten Milieus, sagte die Integrationsbeauftragte. Inszenierten sich die Jugendlichen als „harte Möchtegern-Gangster gegen die Polizei“, erhöhe das ihre Glaubwürdigkeit auf der Straße. „Es ist ihr Geschäftsmodell, auffällig zu sein und Ärger zu machen.“

Die arabischen und türkischen Vereine sagen mir, es helfe nichts, wenn ein jugendlicher Straftäter dreimal den Schulhof fegen müsse. Güner Balci, Neuköllner Integrationsbeauftragte

Balci rief dazu auf, vielmehr eine Debatte über die Abgehängten in der Gesellschaft zu führen anstelle einer Integrationsdebatte. Zwar sei unter jungen Menschen mit Migrationshintergrund die Einstellung möglicherweise verbreiteter, sich gegen die Polizei zu stellen. Einen „kulturellen Clash“ sieht die Integrationsbeauftragte dabei aber nicht. „Deren Gewalt richtet sich genauso gegen den arabisch- oder türkischstämmigen Kiezpolizisten“.

Die Mehrheit der Neuköllner wünsche sich ein härteres Durchgreifen und einen stärkeren Staat, sagte Balci. „Die arabischen und türkischen Vereine sagen mir, es helfe nichts, wenn ein jugendlicher Straftäter dreimal den Schulhof fegen müsse.“ Die Vereine verlangten „nach Strafen mit Strahlkraft“.

Die Forderung nach einem Böllerverbot hält Balci für „nicht mehr als ein Schrei nach Hilfe“. Damit sich etwas ändere, müsse mehr geschehen. Wichtig sei, dass Konsequenzen schnell spürbar werden. Merke die Polizei, dass die Stimmung angespannt sei, müsse sie etwa schon um 20 Uhr Straßensperren errichten. Dies vermittele dann die Botschaft, dass der starke Staat früh eingreife und Randalen vorbeuge.

