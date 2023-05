Berlins nächste 110-Baustelle 23 Millionen Euro für die Polizei in Spandau

Die Polizei um Barbara Slowik rückt in Spandau mit dem Blaulicht-Bagger an. In der Radelandstraße 21 entsteht bis 2024 hinter hohen Zäunen ein 23-Mio.-Neubau: eine sogenannte „Drehscheibe“. Neulich setzt u.a. Berlins Vize-Polizeichef Marco Langen den Grundstein - oben auf dem Foto ist die Zeitkapsel zu sehen. Darüber hat jetzt der Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau berichtet, dessen aktuelle Ausgabe Sie in voller Länge mit Tipps, Terminen, Bezirksnachrichten unter tagesspiegel.de/bezirke lesen können - kostenlos.

Mit „Drehscheibe“ ist kein Zirkus gemeint und auch keine Eisenbahndrehscheibe, sondern ein „dauerhaftes Ausweichquartier für Sanierungsmaßnahmen in den umliegenden Bestandsgebäuden“. Die Spandauer Anlage ist wie so viele Polizei-Immobilien ganz schön marode. Auch deshalb gibt’s im neuen schwarz-roten Koalitionsvertrag 100 Mio. zum Abbau des Berliners Sanierungsstaus.

Sven Lemiss, Geschäftsführer der landeseigenen BIM (Berliner Immobilienmanagement) formuliert das generelle Baustellenproblem pointiert so: „Polizeigebäude sind rund um die Uhr in Betrieb. Die Drehscheibe ermöglicht es, Bestandsgebäude leerzuziehen und sukzessive zu sanieren, ohne den Polizeibetrieb zu stören.“

Die Zeitkapsel, die mit dem Grundstein versenkt worden ist. © BIM GmbH/Jochen Eckel

Was im Neubau neben dem Schwimmbad an der Radelandstraße konkret geplant ist: „Auf den rund 4.000 m², verteilt auf drei Etagen, befinden sich künftig zahlreiche Büros und Hörsäle wie auch Räume für Technik und Sicherheit.“

Vorfreude aufs großes Derby-Wochenende im Fußball: Teutonia Hakenfelde gegen FC Spandau vom Ziegelhof, sowie natürlich SC Gatow gegen Sportfreunde Kladow, der Clasicow, das Berliner Dorfduell. Im Newsletter sprechen die Vereinschefs über Derbystimmung, Fan-Shirts, Eintrittspreise, Einlaufkids wie in der Bundesliga - und laden ihre Kieze und alle Fans ein zu den Spielen am kommenden Wochenende.

Ein Polizist aus 10.000 Kilometer Entfernung liest den Spandau-Newsletter - kein Witz! Heute spricht er über seinen Job, sein Spandau und den Baum am Dorfplatz Kladow

Erna-Koschwitz-Weg in Hakenfelde kommt: Alter Nazi-Name ist entfernt, jetzt gibt's einen Festakt

Frühling! Die Wasserbüffel sind da

Gourmet-Fest „Spandau schlemmt" fällt aus: Die Küche bleibt kalt

Fast 500.000 Euro: Diese vier Schulen in Spandau bekommen W-Lan

Brunsbütteler Damm: News vom Supermarkt-Großprojekt, das seit einer Ewigkeit geplant wird

Berlins legendärer Bildhauer: Tochter von Volkmar Haase lädt Newsletter-Leserschaft ein

DLRG, Kirchen, Siedlungen: Denkmal-Tour durch Spandau

Museumskinderfest in der Zitadelle

Stolpersteine putzen in der Altstadt

Tanzen: Sportlerball am Sonnabend beim SC Siemensstadt

FC Spandau gründet neue Jugendabteilung

Kladow: Ostdeutsche Meisterschaft im Kunst- und Einradfahren

Das 300-Mio-Rätsel ums Hochhausviertel „Spandauer Ufer": Entwickler schweigen - ist das Projekt wieder gescheitert?

