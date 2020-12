Inzwischen wurden unsere Newsletter berlinweit schon fast 234.000 Mal abonniert. Vielen Dank, dass Sie uns als Leserin oder Leser durch das Jahr begleitet haben! Diesen Mittwoch erscheinen gleich sieben unserer zwölf Bezirksnewsletter, zum letzten Mal, bevor wir in die Weihnachtspause gehen. Dafür gibt es nochmal viele spannende, schöne und wichtige Geschichten aus allen Kiezen. Unsere Newsletter aus diesen Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de





Julia Weiss berichtet aus MITTE:

Klimaschutzbeauftragte des Bezirks stellt sich vor

Und noch mehr Umweltschutz – die Stadtnatur-Rangerinnen sind in Mitte im Einsatz

Verdächtiger gesucht: Feuer an Berliner SPD-Zentrale gelegt

Neues Promo-Video: „Geschlossen für morgen“ – Club- und Gastroszene in Not

Home for Christmas: So können Sie ein Sterne-Menü nach Hause bestellen

Mittes Stadtbibliotheken schließen ab 28. Dezember

Buchtipp: Fit durch die Pandemie

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz:

Ein Lederkorsett für Dieter Hallervorden: Der Orthopädiemechaniker-Meister Klaus Dittmer hat über 800 künstliche Arme und Beine und andere Hilfsmittel im Keller – zu Weihnachten wünscht er sich einen neuen Lagerraum für seine historische Sammlung

Corona-News für den Südwesten

Ampel in Arbeit: Erster Erfolg für die Initiative „Sicherer Schulweg Giesensdorfer“

Moltkebrücke am S-Bahnhof Botanischer Garten: Neubau beginnt erst Ende 2021

Wählen in der Pandemie: Mehr Wahllokale benötigt und mehr Briefwahlstimmen erwartet

Bezirk braucht doppelt so viele Wahlhelfer als bisher

Wer sind diese drei Persönlichkeiten? Das Südwest-Weihnachts-Rätsel

Viktoria macht rüber: Die "ersten" Männer und Frauen wechseln auf neues Trainingsgelände in Mariendorf

Aus NEUKÖLLN meldet sich Madlen Haarbach:

Nachbarschaft: Martin Hossbach über seine Arbeit als Musik-Berater und Labelchef

Müll in Neukölln: BSR will neues Recycling-Zentrum im Frühjahr eröffnen

Mit der Tram nach Friedrichshain: Das ist der Stand

Ausgleich für Bauprojekt Buckower Felder: Lolopfuhl in Rudow soll renaturiert werden

Brachflächen an der Johannisthaler Chaussee: Viele Pläne, nix dahinter

Tatverdächtiger im Fall Mordfall Annegret W. auf freiem Fuß

Gerd Appenzeller hat diese Themen aus REINICKENDORF:

Corona im Bezirk: Fast 800 Neuinfektionen in sieben Tagen, aber kein Hotspot

Bezirk ehrt Pflegeeltern für fast 50-jähriger Engagement

Es brannte im Frohnauer „Entenkeller“

Ein Bus berät künftig die Familien

Altes Stellwerk in Schönholz wird Ausbildungsstätte

Studierende forschen: Wie leben Jugendliche im MV?

Videoserie mit Berlins bekanntestem Naturschützer Derk Ehlert

Carlotta Cölln meldet aus CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF:

Weihnachtsbäume mit Tradition

Thai-Verein im Preußenmarkt

Bezirk soll queerfreundlicher werden

Offener Brief an Bürgermeister Neumann

Gedenken in der Gedächtniskirche

Rausschmiss psychisch Kranker wegen Quarantäne aus Klinik

Verkehrssicherheit auf Caprivi-Brücke

Erzähl mir von deinem Glauben!

Das berichtet Christian Hönicke aus PANKOW:

Debatte um den Weißen See: So reagiert das Bezirksamt auf die Kritik der AnwohnerInnen an den Zuständen im Park

Wohnen und Gewerbe statt Ackerbau: Die „Siedlungsachse“ zwischen Pankow und Wandlitz soll verdichtet werden

Räumungsklage: Das bekannte Blumencafé in der Schönhauser Allee steht nach fast 30 Jahren vor dem Aus

Nächste Verzögerung in der Stargarder Straße: Fahrradstraße kommt erst 2021

Corona-Leugner provozieren in Prenzlauer Berg

Trotz Pandemie: Artspring-Festival soll im Mai stattfinden

Neuer Rumpel-Radweg auf dem Bürgersteig: Sieht so die Verkehrswende aus?

Und Nele Jensch hat das Neueste aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG:

Corona-Update: Ausbruch in Obdachlosenheim, Kritik am Gesundheitsamt

Kleinod vor dem Umbruch: Ulrike Hartwig und Sebastian Nagel wollen den Jetzt-Zustand des Dragoner-Areals filmisch festhalten

Instandsetzung der Fußgängerbrücke zum S-Bahnhof Warschauer Straße

Kunst fürs SO36 im Papp-Späti

"Innen Leben": Heimbewohner*innen erzählen vom Corona-Alltag

Kiez-Brauerei leidet unter Shutdown

Kunstaktion: "Schlichthäuser" für wohnungslose Menschen

