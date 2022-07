Unsere Newsletter wurden berlinweit inzwischen rund 265.000 Mal abonniert. Die Woche geht weiter mit Friedrichshain-Kreuzberg, Pankow und Steglitz-Zehlendorf. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke.

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz:

„Gewonnen hat definitiv Steglitz-Zehlendorf, und zwar ganz viel tolles Engagement!“: Im Interview erklärt Bezirksheld Rufus Franzen, warum die Ehrung von engagierten Kindern und Jugendlichen nur der Anfang sein kann. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Ferien! Glückwunsch an alle Schülerinnen und Schüler, an alle Abiturientinnen und Abiturienten – in einer Schule gab es sogar Video-Zeugnisse

Eine wachsende Perle – auch dank der Impfstoffe von Biontech: Firma Knauer feierte Geburtstag

Jüdische Kultur legt in Wannsee an: Die “MS Goldberg” kommt zum Sommerbesuch

Kostenloser Open-Air-Kinosommer: Le Mans 66, King Richard, Trautmann – bringen Sie Ihren Stuhl mit

Türkisch-deutsches Leben: Ausstellung “Wir sind von hier”

Partyboote und Eventlocation: Initiative für weniger Lärm auf dem Wasser sucht Unterstützer

Ab Wannsee: Bade-Überraschungs-Radtour

Zeitenwende? Sechs Gründerinnen übernehmen Frauen-Team von Viktoria 1889

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Bao-My Nguyen:

Unfalltod eines fünfjährigen Kindes durch Autofahrer: Geisterrad an Aufprallstelle und Mahnwache am Wochenende

Nach zweitem tödlichen Badeunfall im Weißen See: Verwaltung appelliert mit Rundschreiben an Schulen, Wildschwimmen zu unterlassen

Erheblicher Platz- und Lehrkräftemangel an Schulen: Was kann während den Sommerferien gelindert werden?

Räumungsverfügung durch Bezirksamt: Statt Parklets zum Verweilen wieder parkende Autos

„Letzte Generation“ blockiert Prenzlauer Promenade

Neuer Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark soll 2027 fertig werden, Zukunft des angrenzenden Parks ungewiss

Friedhof verwildert

„Der beste Poetry Slam der Welt“: Deutsche Meister*innen Open Air am Strandbad Weißensee

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Nele Jensch:

Mitte und Kreuzberg bereiten digitale Parkraumbewirtschaftung vor

"Ich will leben!": Jana Rother kämpft seit drei Jahren gegen Brustkrebs - eine experimentelle Therapie ist ihre letzte Hoffnung

"Rummel auf der Bucht": Spree:publik und Moviemento laden zum Seefest

Premiere: Der Dokumentarfilm "Kleinod vor dem Umbruch" nimmt das Dragonerareal in den Blick

Demonstration: "Ihr habt uns die Stadt gestohlen, gebt sie wieder her"

Kiezkamera: Tamara tanzt

Deutsche Wohnen: Mietende des Seniorenhauses am Schlesi klagen über Missstände

Übrigens können Sie in unseren Newslettern aus Friedrichshain-Kreuzberg, Pankow, Steglitz-Zehlendorf und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.