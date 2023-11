Ein Plan für das Charité-Klinikum Benjamin Franklin Bis 2050 soll im Berliner Südwesten eine Milliarde investiert werden

Wie der Steglitz-Zehlendorfer Stadtentwicklungsstadtrat Patrick Steinhoff (CDU) am Donnerstag mitteilte, wird das Bezirksamt für den Charité-Campus Benjamin Franklin einen Bebauungsplan aufstellen. Ein entsprechender Aufstellungsbeschluss sei getroffen worden, der B-Plan trägt die Nummer 6-50. Zwischen Hindenburgdamm und Klingsorstraße will die Charité bis 2050 über 1,3 Milliarden Euro in den Ausbau des Klinikums investieren.

Über das Vorhaben, bei dem in einer Achse zwischen Hindenburgdamm und dem denkmalgeschützten Altbau neue Klinikgebäude errichtet werden sollen, hatte der Tagesspiegel berichtet. Unter anderem wird ein neuer Komplex mit Rettungsstelle, Operationssälen, Intensivmedizin und Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach geplant. Der markanteste Bau dürfte ein 16-stöckiges Forschungsgebäude am Hindenburgdamm werden.

Ganz links das Hochhaus mit 16 Etagen: Bis 2050 soll der Campus Benjamin Franklin ausgebaut werden. © Nightnurse Images / Gmür/Schifferli

„Ein erster wichtiger Schritt für einen zukunftsfähigen Campus Benjamin Franklin ist getan“, kommentiert Stadtrat Steinhoff den Aufstellungsbeschluss. „Für Steglitz-Zehlendorf bedeutet das, dass der Gesundheitsstandort Südwest gestärkt wird und zusätzliche Forschungseinrichtungen unseren Bezirk bereichern werden.“ Die Zusammenarbeit zwischen Stadtplanungsamt und Charité nennt er „bisher hervorragend“.

Bis der Bebauungsplan 6-50 im Entwurf vorliegt, werden Jahre vergehen. Im Rahmen des Entstehungsprozesses sind auch Bürgerbeteiligungen zwingend vorgeschrieben. Jetzt sind erst einmal die Planer:innen und Gutachterbüros gefragt.

Lesen Sie jetzt mehr aus Berlins Südwesten

Den Tagesspiegel-Newsletter für Steglitz-Zehlendorf, den schon mehr als 31.000 Haushalte abonniert haben, gibt es kostenlos und einmal pro Woche hier: tagesspiegel.de/bezirke. Und hier die weiteren Themen, die Sie in der aktuellen Ausgabe finden.

Hass auf Juden: Die Hamas hat den Historiker Alex Danzig entführt. Im „Haus der Wannsee-Konferenz” bat Sohn Yuval um Unterstützung, damit sein Vater nach Hause kommt

Im „Haus der Wannsee-Konferenz” bat Sohn Yuval um Unterstützung, damit sein Vater nach Hause kommt Der 9. November im Südwesten: Zwei Gedenkveranstaltungen am Abend

Zwei Gedenkveranstaltungen am Abend „Alle von uns haben eine Psyche, alle von uns können psychisch krank werden”: In Düppel wurde Richtfest für die neue Klinik für seelische Gesundheit im Kindes- und Jugendalter gefeiert – Schirmherrin Sonja Koppitz im Interview

In Düppel wurde Richtfest für die neue Klinik für seelische Gesundheit im Kindes- und Jugendalter gefeiert – Schirmherrin Sonja Koppitz im Interview Benjamin Franklin 2050: Die Planungen für den Ausbau des Klinikums beginnen

Die Planungen für den Ausbau des Klinikums beginnen Das Bezirksamt bittet: Füttern Sie keine Wildschweine

Wohnen wie in der Innenstadt: Höchste Mietpreise im Südwesten

FU-Tierärztin ist „Professorin des Jahres 2023“: Bundesweite Ehrung für Sonja Bröer

Bundesweite Ehrung für Sonja Bröer Pfaueninsel wird zur Artenschutz-Arche: Neues Projekt rettet bedrohte Wildpflanzen

Neues Projekt rettet bedrohte Wildpflanzen Kulturlandschaft Wannsee gefährdet? Streit um Bebauung des Wannsee-Ufers

Von Comic bis Kafka: Literaturfest von und für Kinder und Jugendliche

Das Zeug zur Kult-Theaterserie: Premiere von „Großes Machnow, kleines Machnow”

Kunstwochenende: Offene Ateliers in Steglitz-Zehlendorf

Lichterfelde: Friedensandacht mit Eberhard Diepgen

Bedroht und zerstört: Vortrag zum architektonischen Erbe der Ukraine

Vier Turnhallen werden zu „Winterspielplätzen”: Bewegungsangebot für Kinder bis sechs Jahren startet wieder

Bewegungsangebot für Kinder bis sechs Jahren startet wieder Gute Nachrichten und Genuss für Gaumen und Verstand: Die Ingeborg-Drewitz-Bibliothek hat wieder ein Bücherei-Café!

Unsere Bezirksnewsletter kommen auf insgesamt über 285.000 Abos. Suchen Sie sich Ihren Bezirk raus! Kostenlos und unkompliziert unter tagesspiegel.de/bezirke. Wir freuen uns auf Sie.