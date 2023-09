Eine Linde für den Saaleckplatz Der kleine Platz in Berlin-Lichterfelde wird für Mensch und Tier attraktiver

Die seit Monaten mit den Anwohnerinnen und Anwohnern diskutierte Umgestaltung und Aufwertung des Saaleckplatzes kommt in Fahrt. Bereits erfolgt ist die Umsetzung des Briefkastens der Post vom Innenraum an den Rand des Platzes. Ab dem 18. September beginnen die weiteren Arbeiten: Die Planungen eines externen Landschaftsarchitekturbüros, der sich am historischen Kontext des Carstenn’schen Stadtgrundrisses und den Anregungen aus dem Beteiligungsverfahren orientieren, werden nun umgesetzt.

„Jetzt sollen eine Linde und wertvolle Insekten- und Vogelnährgehölze neugepflanzt werden, auch Blühwiesen und Staudenbeete werden angelegt”, teilt das Straßen- und Grünflächenamt mit. Neue, helle Wege und „kleine Sitzhäfen mit seniorengerechten Bänken” sind geplant.

Zur Bewässerung erhält der Platz einen Wasseranschluss; „Stromnetz Berlin wird sein Umspann-Häuschen renovieren”. Der Verkehr rund um den Platz wird kaum von den Baumaßnahmen auf dem Platzinneren betroffen sein. Das Amt geht davon aus, dass die Arbeiten noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.

