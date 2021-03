Bei unseren Leute-Newslettern, inzwischen berlinweit mehr als 242.000 Mal abonniert, geht die Woche weiter mit Neukölln, Mitte und Reinickendorf. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de. Aus allen Bezirken lesen Sie bei uns in jedem Newsletter Updates zur Coronakrise mit neuesten Zahlen, Hintergründen und Service. Hier die weiteren Themen:





Madlen Haarbach schreibt aus NEUKÖLLN:

Ältere Menschen leiden in der Pandemie verstärkt unter Einsamkeit. Schüler:innen der Zuckmayer-Oberschule im Rollbergkiez wollen dagegen etwas tun: Gemeinsam mit ihrem Lehrer Hussein Kanaan engagieren sich Schüler:innen der siebten Klasse seit einigen Wochen ehrenamtlich in der benachbarten MoRo-Seniorenwohnanlage. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

„Die Tagesordnung richtet sich nicht nach Youtube, sorry“ – BVV wagt Streaming-Versuch

Degewo plant neues Wohnhochhaus in der Gropiusstadt

Vier neue Stolpersteine in Nord-Neukölln

SPD, Linke und Grüne werfen CDU „demokratieschädigendes Verhalten“ vor

Ausblick auf die BVV: FDP will Umbenennung der Wissmann- in Lucy-Lameck-Straße noch stoppen

SPD nominiert Kandidat:innen für Abgeordnetenhaus und Bundestag

Aus REINICKENDORF meldet sich Gerd Appenzeller:

Immer jüngere Corona-Patienten im Humboldt-Klinikum

Strandbad Tegel: Hoffen auf sonnige Pfingsten – und ein Ende des Lockdowns

Tegel-Center: Immer noch kein Termin für mögliche Öffnung

Ostern: Gastronomen setzten vergeblich auf Gäste der Restaurants

Heiligenseer Gräben schützen auch bei Starkregen vor Überflutungen

Cité Guynemer: Warum der Bezirk auf dem Neubau der Straßen beharrt

Freigänger in der JVA: Wer sind die beiden Häftlinge?

Aus dem Bezirk MITTE berichtet Julia Weiss:

Umkämpfte Platte: Doch keine Plätze für obdachlose Menschen in der Habersaathstraße

„Das Showfenster“: Optiker lässt Kleinkünstler:innen in seinem Schaufenster auftreten

Schimmelplage in der Anna Lindh Grundschule

Klima schützen – aber wie? Grüne wollen kühlende Wasserstellen in Mitte, Radikal:Klima stimmt dagegen

Ein Schnelltest pro Woche für Beschäftigte des Bezirksamtes

Sport: Neues Flutlicht für das Poststadion

SPD nominiert Kandidat:innen für Abgeordnetenhaus und Bezirksparlament

Bürger:innen diskutieren über Neubau der Mühlendammbrücke

