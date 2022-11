Erinnerung an Berliner Entertainer FDP will Harald-Juhnke-Platz in der City West

Unsere Newsletter bringen Ihnen, liebe Leserinnen, liebe Leser, Nachrichten aus den zwölf Berliner Bezirken und wurden inzwischen berlinweit rund 268.000 Mal abonniert. Mit mehr als 36.000 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint immer freitags. Unsere Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke

Aus CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF berichtet Cay Dobberke unter anderem über folgende Themen:

Nach dem Berliner Schauspieler, Entertainer und Sänger Harald Juhnke (1929–2005) sollte ein Platz oder eine Straße in Charlottenburg-Wilmersdorf benannt werden – das schlägt die BVV-Fraktion der FDP in einem Antrag vor. Darin bittet sie das Bezirksamt, „konkret die Umbenennung des Joachimsthaler Platzes an der Kreuzung Kurfürstendamm / Joachimsthaler Straße in Betracht zu ziehen“. Juhnke sei „fest verbunden“ mit dem Bezirk, betont die FDP. Sie weist darauf hin, dass er in der Städtischen Frauenklinik Charlottenburg geboren wurde, seine Ehefrau Susanne im Standesamt im Rathaus Schmargendorf geheiratet und die größten Erfolge als Theaterschauspieler in den Ku’damm-Bühnen gefeiert hatte. Außerdem wohnte Juhnke lange in einer Villa in Grunewald. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Gedenktafel für Romy Schneider, sichere Schulwege und Energieeinsparungen – unsere Vorschau auf spannende Themen der Bezirksverordnetenversammlung (BVV)

Zwei neue Milieuschutzgebiete für Wilmersdorf

BVV will öffentlichen Nahverkehr in der Teufelsseechaussee – doch der Senat reagiert skeptisch

Nach Transportproblem: Weihnachtsbaum steht auf dem Breitscheidplatz

Unbekannte beschädigen SPD-Bürgerbüro

Jugendroman über obdachlose Straßenkinder

So stellt sich die Komödie am Kurfürstendamm ihre Rückkehr an den Boulevard vor

„Bäckerin des Jahres“ stammt aus Charlottenburg

Auszeichnung für sozial engagierte Menschen

Frühere Ratskeller-Wirtin hat noch immer Ärger mit dem Bezirksamt

Wunderschöne Blumen gab es im Pavillon am Stadtbad Wilmersdorf – nun steht er leer und soll neu genutzt werden

