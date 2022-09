Erinnerungskultur als Krimi Berliner Autor über Meseberg und Messerschmitt

Bei unseren Bezirksnewslettern, die inzwischen berlinweit rund 268.000 Mal abonniert wurden, geht die Woche weiter mit Neukölln, Reinickendorf und Mitte. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke.

Aus REINICKENDORF meldet sich Judith Langowski zum Beispiel mit diesen Themen:

Für seinen zweiten Kriminalroman hat der Heiligenseer Autor Dieter Hombach einen geschichtsträchtigen Schauplatz gewählt: Schloss Meseberg, etwa 70 Kilometer nordöstlich von Berlin gelegen, wird seit rund 15 Jahren als Gästehaus der Bundesregierung genutzt. Das Barockschloss wurde 1995 von der Messerschmitt-Stiftung gekauft. Restauriert überließ sie es 2004 der Bundesregierung, wie es auf der Webseite des Schlosses heißt. Dort wird die Messerschmitt-Stiftung auch weiter beschrieben, als von dem „genialen Flugzeugingenieur“ gegründet. Hombach wundert sich, dass die Geschichte des Flugzeugkonstrukteurs Willy Messerschmitt nicht kritischer beleuchtet wurde. Schließlich produzierte sein Konzern in der Nazizeit Jagdflugzeuge und Messerschmitt galt als „Lieblingskonstrukteur Hitlers“. Bei der Produktion wurden Zwangsarbeiter eingesetzt. Als Antwort auf diese mangelnden Erinnerungskultur webt Hombach in „Berlin-Meseberg Connection“ verschiedene Stränge der deutschen Geschichte zusammen. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Straßenbäume zu Skeletten: Stärkerer Baumbeschnitt wegen Klimawandel notwendig

Erhöhte Priorität: Tegeler Stadtheide mit Vogelschutzreservat am Flughafensee soll Naturschutzgebiet werden

Wandersaison an der Sandhauser Straße: Mehr Amphibien als erwartet

Ausflugstipp zum langen Wochenende: Fischbrötchen am Stadthafen Hennigsdorf

Ins Abseits: Fußballturnier gegen Rassismus im AVA-Kiez

„Why we matter. Das Ende der Unterdrückung“ - Emilia Roig liest in der Humboldt-Bibliothek zum Abschluss der Interkulturellen Wochen Reinickendorf

Madlen Haarbach schreibt aus NEUKÖLLN unter anderem über diese Themen:

„Over & Out“: Der neue Film von der Neuköllner Schauspielerin und Regisseurin Julia Becker

CDU stellt Missbilligungsantrag gegen Gesundheitsstadträtin Blumenthal

Ausblick auf die Bezirksverordnetenversammlung

Als der Bademeister für Ordnung sorgte: Erinnerungen ans „Culle“ der 1950-er

Kunstkollektiv „Ori“ kämpft ums Überleben

125 Jahre Museum Neukölln: Digital-Symposium „Hybride Zeiten“

Einführungskurse für Schöff:innen an der Volkshochschule

Kaffeewette für die Tee- und Wärmestube

Aus dem Bezirk MITTE (mit Wedding etc.) berichtet Julia Weiss unter anderem über:

Drei Jahre nach SUV-Unfall: Neue Ideen für die Umgestaltung des Invalidenkiezes

GMF wagt Neustart in Mitte: Interview mit Gründer Bob Young über eine der ältesten, queeren Partys der Stadt

Keine Helga-Hahnemann-Straße in Mitte: Treptow-Köpenick und Pankow ehren DDR-Star

Tipp: „Ophelia’s Got Talent“ an der Volksbühne

Bezirksamt organisiert Busse nicht rechtzeitig: Drittklässler müssen mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Schwimmunterricht

