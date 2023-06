Erneuter queerfeindlicher Vorfall Fahne vor Schöneberger Kirche erneut zerstört

Seit Langem hängt die Progress Pride Flag, eine erweiterte Form der Regenbogenfahne, gut sichtbar auf dem Gelände der Gemeinde Alt-Schöneberg an der Hauptstraße. Jetzt wurde das Banner erneut heruntergerissen und zerschnitten. Das ist bereits das fünfte Mal, dass die Fahne zerstört oder beschädigt wurde. Bei den Taten ist von queerfeindlichen Motiven auszugehen.

„Wir verurteilen diese Art der Queerfeindlichkeit zutiefst und sind der Gemeinde Alt-Schöneberg dankbar für ihr deutliches Zeichen für Vielfalt im Glauben und in der evangelischen Kirche“, heißt es vom Evangelischen Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg. Die Fahne vor der Kirche trägt als besonderes kirchliches Statement zudem den Schriftzug „Amen“ – so soll es sein.

Die Progress Pride Flag ist eine erweiterte Variante der ursprünglichen Regenbohnenfahne, die zunächst das Symbol der homosexuellen Bewegung war. Neben dem Regenbogen hat die Fahne noch einen Keil mit Streifen in den Transfarben (hellblau, rosa, weiß), in Braun, um auf die besonderen Probleme von queeren People of Colour aufmerksam zu machen, sowie in Schwarz, um die mit HIV-Infizierten sowie die an AIDS Gestorbenen zu repräsentieren.

Ein lila Kreis auf Gelb soll die intersexuelle Community symbolisieren. Vielfach wird in der queeren Community jetzt diese Flagge gehisst, da sich mehr Gruppen durch sie repräsentiert fühlen. Erst vor kurzem gab es eine Diskussion in der BVV Tempelhof-Schöneberg um die Frage, welche Fahne vor dem Rathaus Schöneberg wehen soll.

