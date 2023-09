Fit werden für die Lesezukunft Die drei Bibliotheken im Berliner Südwesten werden modernisiert

Wer in der Gottfried-Benn-Bibliothek hinter dem Rathaus Zehlendorf nach neuem Lesestoff stöbern möchte, hat Pech: Hier wird saniert und modernisiert, bis einschließlich 3. Oktober ist die Bücherei geschlossen. Es werden unter anderem neue Fenster eingebaut, der Weg in den Garten der Bibliothek wird durch neue Zugänge erleichtert. Außerdem erhält die Bücherei eine „nagelneue Rücksortieranlage für die Bibliotheksmedien“, teilt das Bezirksamt mit. Um zumindest die größeren Baumaßnahmen in Ruhe stemmen zu können, bleibt das Lesevolk im September außen vor.

Insgesamt hat die Stadtbibliothek Steglitz-Zehlendorf drei feste Standorte, zudem rollen zwei Bücherbusse durch den Südwesten. Leserinnen und Leser, die jedoch auf die Stadtteilbibliothek Lankwitz ausweichen möchte, stehen am 18. und 19. September vor verschlossener Tür: Weil neue Netzwerkinfrastruktur installiert werden muss, ist das Haus in der Bruchwitzstraße dann für den Publikumsverkehr gesperrt.

Etwas größer fallen die Umbau- und Erneuerungsarbeiten im Haupthaus des Bibliotheken-Trios im Südwesten aus. Zunächst erhält die Ingeborg-Drehwitz-Mediathek im dritten Geschoss des Shoppingcenters „Das Schloss“ am Rathaus Steglitz ab dem 19. September neue Bücherregale.

„Diese sind mit Rädern ausgestattet und ermöglichen somit maximale Flexibilität in der Raumgestaltung für Veranstaltungsarbeit und der Erweiterung von Lernräumen in den Prüfungsphasen der Lernenden“, so das Bibliotheksteam. Finanziert werden die rollenden Regale aus dem Berliner AVA-Fonds, die Abkürzung steht für „Ausbau der Veranstaltungsfähigkeit und Aufenthaltsqualität in den Öffentlichen Bibliotheken Berlins“.

Die neuen Regale in der Ingeborg-Drewitz-Bibliothek werden rollbar sein. Dann kann Platz für Veranstaltungen gemacht werden. © picture alliance / dpa

Doch damit nicht genug. In der zweiten Herbstferienwoche, 30. Oktober bis 4. November, schließt die Ingeborg-Drehwitz-Bibliothek komplett: Dann werden auch dort neue Computer- und Datenleitungen sowie -geräte eingebaut.

Das Team der drei Stadtbüchereien bittet die Lesenden – und Sehenden, Hörenden und Spielenden; schließlich werden bei weitem nicht nur Bücher angeboten – um Nachsicht. Bei der Rückgabe entliehener Medien werde den Nutzerinnen und Nutzern mehr Zeit eingeräumt. Und Entliehenes aus den jeweils geschlossenen Dependancen kann auch an einem der anderen Standorte gebührenfrei zurückgegebenen werden. Ab Oktober ist das Bibliotheken-Dreigestirn wieder wie gewohnt für junge und alte Leseratten geöffnet.

