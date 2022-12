Geschenkeaktion in Berlin Mit Wunschsternen Kindern ein Lächeln schenken

Der Weihnachtsbaum in der Bezirkszentralbibliothek Pablo Neruda am Frankfurter Tor ist ein ganz besonderer: Auf bunten Papiersternen stehen die Wünsche von Kindern, deren Familien sich keine Geschenke leisten können.

Bis zum 15. Dezember können die Sterne von Besucher:innen, sogenannten Geschenkepat:innen, „gepflückt“ werden. Ein Geschenkewunsch, darunter Spielsachen oder Kuscheltiere, kostet maximal 25 Euro.

Die Aktion von Schenk doch mal ein Lächeln e.V. findet seit 2015 statt und wurde zu einer berlinweiten Geschenkeaktion. Der Verein kooperiert dafür mit den Bezirksämtern und sozialen Einrichtungen wie Kindertagesstätten, Gemeinschaftsunterkünften, Mutter-Kind-Einrichtungen oder Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen. Viele Bezirksämter kooperieren mit dem Verein, dieses Jahr stehen 18 Wunschbäume in elf Berliner Bezirken.

18 Wunschbäume stehen 2022 in elf Berliner Bezirken.

„Besonders in diesem Jahr sind wir sehr glücklich darüber, dass wir weiter mit der Wunschbaum-Aktion wachsen konnten“, sagt der Vorstandsvorsitzende Fayez Gilke. Mit fast 4000 Wünschen könnten 2022 so viele Kinderwünsche erfüllt werden wie noch nie. Gleichzeitig ist das Wachstum laut Gilke auch mit traurigen Gedanken verbunden: „Es zeigt uns, dass es immer noch zu viele Kinder und Familien in Berlin gibt, die unsere Unterstützung zu Weihnachten benötigen.“

Besucher:innen der Pablo Neruda Bibliothek können Sterne mit Wünschen von Kindern finanziell benachteiligter Familien vom Weihnachtsbaum pflücken. © Foto: Schenk doch mal ein Lächeln e.V.

Bis zum Ende des Aktionszeitraumes können Geschenke unverpackt, mit dem passenden Wunschstern versehen, wieder abgegeben werden. Dann werden sie von freiwilligen Helfer:innen verpackt.

Die Termine für alle Verpackaktionen, für die noch helfende Hände gesucht werden, sind auf der Projektwebseite sdmel.de/wunschbaum-2022 zu finden. In der Friedrichshainer Bezirkszentralbibliothek findet die Aktion am 16. Dezember von 10.30 bis 12.30 Uhr im Werkraum statt.

Nach dem Verpacken werden die Geschenke von den Vereinsaktiven in die Einrichtungen gebracht und an die Kinder verteilt.

