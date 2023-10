Havanna und Berlin - die Ausstellung Kuba liegt ab Sonntag im Schloss Biesdorf

Der Weg ins Obergeschoss vom Schloss Biesdorf führt nach Havanna. Zumindest in den nächsten Wochen: Ab Sonntag sind dort Kunstwerke von neun Berliner Künstlerinnen und Künstlern zu sehen. Die Ausstellung verspricht, Geschichten zu erzählen, die bisher kaum oder gar nicht bekannt sind. Die Künstlerinnen und Künstler der Ausstellung leben in Berlin und Havanna, in ihren Biografien sind oft beide Städte verankert. Darüber berichtet der neue Tagesspiegel-Newsletter für Marzahn-Hellersdorf, den Sie in voller Länge unter tagesspiegel.de/bezirke lesen können.

In performativen Kurzfilmen vermischt Marlies Pahlenberg dokumentarische und inszenierte Elemente, um Havanna auch in Biesdorf fühlbar zu machen. In einer Videoinstallation spielen Taxifahrer in Havanna die Vaterrolle des noch ungeborenen Kindes der Künstlerin. Thomas Bratzke beschäftigt sich in seiner Installation „Mit uns zieht die fremde Zeit“ mit seiner ostdeutsch-kubanischen Kindheit. Die Arbeit erzählt mit Hilfe der Medien Video, Objekt, Zeichnung und Fotografie von der jahrzehntelangen Trennung und der berührenden Geschichte der Wiedervereinigung seiner deutsch-kubanischen Familie.

Kulturort Schloss Biesdorf. © Kitty Kleist-Heinrich

Gleichzeitig mit „Havanna Berlin Stories“ eröffnet auch die Ausstellung „Eigensinnige Körper – Heimliche Territorien“ von Renate Herter. Die Vernissage beider Ausstellungen findet am Sonntag (15. Oktober) um 18 Uhr statt.

