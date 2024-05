In zwölf Tagen 5000 Kilometer durch die USA Berliner startet beim wohl härtesten Radrennen der Welt

Ein Zehlendorfer wird als einziger Deutscher beim härtesten Radrennen der Welt starten – es geht in maximal zwölf Tagen 5000 Kilometer quer durch die USA. Claus-Henning Schulke will mit anderthalb Stunden Schlaf auskommen – denn er weiß: Seine Konkurrenz überholt, wenn er in den Federn liegt.

Wie er sich auf das Mammut-Rennen vorbereitet hat, warum er die körperlichen und seelischen Strapazen auf sich nimmt und wer für sein achtköpfiges Team noch dringend gesucht wird, lesen Sie im Steglitz-Zehlendorf-Newsletter.

Psychische Erkrankungen sind eins der weiteren Themen im aktuellen Newsletter

Weitere Themen aus dem heute gesendeten und für Sie hier sofort bestellbaren Newsletter:

„Vergiss Hollywood – zeig's den Nachbarn!": Das Filmfestival LA46 macht Lankwitz zur Kinometropole. Gezeigt werden Anfang Juni zwanzig Filme aus und über den Berliner Südwesten, Nachwuchstalente sind ebenso zu sehen wie Profi-Werke. Was dahinter steckt und welche Streifen auf der großen Leinwand des Thalia-Kinos bestaunt und bewundert werden können, steht im aktuellen Bezirke-Newsletter, der kleinen digitalen Wochenzeitung für den Berliner Südwesten.

Das Hospiz in Wannsee wird bis Ende 2025 saniert, das Ausweichquartier liegt sechs Kilometer entfernt in einem Seniorenpflegeheim. Anstieg psychischer Erkrankungen: Trotzdem werden niedrigschwellige Hilfs-Angebote „nicht auskömmlich finanziert", sagt Irmgard Lohbreier vom Träger „Perspektive Zehlendorf. Was sagt der Senat dazu?

Der Lichterfelder Johanneskirchplatz ist neu gestaltet. Was die Nachbarschaft zum Umbau sagt, erfahren Sie von Florian Ziegele aus der Tagesspiegel-Jugendredaktion SZ. Frisch aus dem Rathaus: Nach langer Vakanz ist ein Kandidat für die Stelle des Klimaschutzbeauftragten gefunden.

Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in der Leydenallee gab es Schwerverletzte. Community-Konzerte für die Ukraine: Der Kammerchor Sophia singt in zwei Kirchen das Programm „Folge dem Licht" – der Untertitel lautet: „Unsere Wertekultur ist unzerstörbar!"

Das Nachbarschaftshauses Markus am Stadtpark Steglitz feiert mit einem bunten Fest seine Eröffnung. 400 neue Wohnungen zwischen zwei Bahnlinien und einer Autobahn? Der Stadtplanungsausschuss war „not amused". Warum? Das steht wie vieles weitere mehr im Newsletter...

