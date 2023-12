Internationales Kochbuch „The Feast“ Rezepte und Geschichten aus Berliner Küchen

Jedes Land hat seine eigenen Feste und Traditionen. Diese könnten zwar teils nicht unterschiedlicher sein, haben im Kern aber eines gemein: Es handelt sich dabei um wichtige Rituale, die das Zusammenleben prägen und insbesondere auf Kinder eine nahezu magische Anziehungskraft ausüben können.

Das kürzlich erschienene Kochbuch „The Feast – Stories and Recipes from Berlin´s Migrant and Refugee Tables“ gibt Ihnen die Möglichkeit, über den festlichen Tellerrand zu blicken und nimmt Sie mit auf eine Entdeckungstour durch 15 Feiern und festliche Gerichte aus der Welt. Von dem Tag der Toten in Mexiko, über das tibetische Neujahr, bis hin zum italienischen Vatertag. Neben Rezepten und persönlichen Erinnerungen enthält das Buch ein Verzeichnis internationaler Lebensmittelgeschäfte in Berlin.

Mehr Infos Das Buch kostet im Verkauf 29 Euro und kann in der Lenaustraße 4 in Neukölln montags zwischen 14 und 16.30 Uhr abgeholt werden. Um eine Ausgabe zu reservieren, ist eine vorherige Banküberweisung erforderlich. Zu den Details geht es hier.

Das Rezeptbuch basiert auf Geschichten von Mitgliedern der Gemeinschaft des Neuköllner Vereins „Give Something Back to Berlin“. Ziel des Vereins ist es, Migrant*innen, Geflüchtete und lokale Einwohner*innen in Kontakt zu bringen. Dafür organisiert er regelmäßig Projekte, darunter einen Podcast, in dem inspirierende Persönlichkeiten vorgestellt werden, die zur kulturellen Vielfalt im Bezirk beitragen.

Ebenso ein Music Lab sowie eine Open Kitchen, die neu Zugezogene, Locals und Geflüchtete zusammenbringt, um gemeinsam Rezepte aus aller Welt zu kochen. Die Teilnehmer*innen der Open Kitchen waren auch diejenigen, die sich dazu entschieden haben, die Geschichten ihres Weges aus ihren Heimatländern nach Berlin zu teilen, um so zur Entwicklung kultureller Vielfalt beizutragen.