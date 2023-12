Tagesspiegel-Spendenaktion für Berlin und die Welt Was dank Ihrer Hilfe bewegt wurde – und wie sie weiter helfen können

So viel Geld in so kurzer Zeit haben unsere Leserinnen und Leser in der drei Jahrzehnte währenden Geschichte der Tagesspiegel-Weihnachtsspendenaktion noch nie überwiesen: Eine Million Euro kamen bei der Jubiläumsrunde von „Menschen helfen!“ 2022/23 zusammen. „Menschen helfen!“, das ist unsere eigene NGO, unser kleiner Wohlfahrtsverein im Tagesspiegel, seit nunmehr 31 Jahren.

Infolge unserer Berichterstattung über die von uns ausgewählten mildtätigen und gemeinnützigen Projekte haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, in der vergangenen Weihnachtszeit rund 330.000 Euro überwiesen. Damit wurden vor allem in Berlin und Brandenburg angesiedelte Unternehmungen unterstützt. Aber schon vor der Weihnachtszeit kamen Beträge in unseren Spendentopf, denn etliche Leserinnen und Leser haben längst einen Dauerauftrag eingerichtet. Und auch nach den Feiertagen gingen Sie im Januar oder Februar gezielt an den Geldautomaten, um „Menschen helfen!“ zu fördern.

Einen besonders kräftigen Schub bekam die vergangene Spendenrunde durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, der Anfang 2022 begonnen hatte und bei vielen von Ihnen das ganze Jahr und darüber hinaus eine enorme Hilfsbereitschaft auslöste. Der Tagesspiegel startete damals einen Spendenaufruf zugunsten der Opfer des Kriegs – dank der Leserinnen und Leser konnten 660.000 Euro eingesammelt und verteilt werden.

Über Mitgliederorganisationen des „Bündnis Entwicklung Hilft“ wurde damit direkt in der Ukraine geholfen, Gelder flossen aber auch in das Nachbarland Republik Moldau sowie an Projekte für Kriegsflüchtlinge in Berlin und Brandenburg. Weitere Spenden gingen etwa an das Elisabethstift für Traumatherapie und an das Personal einer Kinder- und Jugendwohngruppe, an die Caritas und die Initiative Spendenbrücke des Trägers Tentaja. Während der Weihnachtsaktion 2022 wurde wegen der großen Nachfrage aus der Leserschaft zudem ein weiteres Ukraine-Projekt in Charkiw gefördert.

Im Frühjahr 2023 haben wir die Schecks der gesamten Spendenrunde bei unserer Jubiläumsfeier zum 30-jährigen Bestehen der Tagesspiegel-Weihnachtsspendenaktion an alle 33 Empfänger aus dem Sozialwesen übergeben können. Die meisten Ukraine-Hilfsgelder gingen schon vorab zu einem großen Teil an das „Bündnis Entwicklung Hilft“, außerdem an die Caritas.

Und was haben Ihre Spendengelder der Tagesspiegel-Leserschaft seither nicht alles im Großen und im Kleinen bewegt! „Liebe Teammitglieder des wunderbaren Vereins“, schreibt Kazim Erdogan vom „Väteraufbruch Neukölln“, „ohne die Spende von Ihnen nach dem Einbruch wären wir nicht so schnell in der Lage, wieder arbeitsfähig zu sein. Es ist wunderbar und schön, dass unsere Hauptstadt diese Zeitung und den Spendenverein hat.“

So konnte der im Problemkiez Nord-Neukölln tätige Verein nach einem Einbruch unter anderem wieder Notebooks und Drucker kaufen, um seine Männerarbeit zugunsten der Integration von Geflüchteten und hier sozialisierten Menschen mit Migrationshintergrund anzubieten. 8000 Euro für die technische Ausstattung und eine Versicherung hat der Tagesspiegel-Spendenverein ausgeschüttet.

Oder der Tagestreff Weitlingstraße des Humanistischen Verbandes (HVD) für Wohnungslose und Bedürftige: „Die Küche des Tagestreffs gibt an sieben Tagen in der Woche täglich ungefähr 120 Mahlzeiten aus“, teilte der Verband mit. Dabei war der vorhandene Industriegeschirrspüler ans Ende seiner Lebensdauer gekommen, und auch die Küchenmitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien „an ihre Grenzen gestoßen, als sie Massen an Geschirr von Hand spülen mussten“. Mit Quittungen wies der HVD nach, dass nun ein neues, leistungsfähiges Gerät seinen Dienst tun kann. Der dafür bereitgestellte Betrag aus dem Spendentopf betrug 4455 Euro.

Ein weiteres der insgesamt 33 geförderten Projekte war die „MitHilfe“, die etwa ambulante soziale Dienste und Hilfe für geflüchtete Menschen anbietet. Hier konnte die Tagesspiegel-Aktion im 30. Jahr des Bestehens dank der Hilfsbereitschaft der Leserinnen und Leser ein Wohnangebot für Familien und alte Menschen in Kooperation mit der Gewobag in der Neuköllner Silbersteinstraße mit 8200 unterstützen. „Die Förderung durch die Tagesspiegel-Aktion ,Menschen helfen!’ hat maßgeblich dazu beigetragen, dass das Haus Silberstein als Projekt umgesetzt werden konnte. Dafür vielen Dank!“, schreiben die Verantwortlichen.

Noch ganz andere Summen hat natürlich das „Bündnis Entwicklung Hilft“ mit seinen Hilfen für die Opfer des Angriffskrieges in der Ukraine eingesetzt. Wir konnten den Patienten eines Kinderkrankenhauses helfen – und gemeinsam mit der Concordia-Stiftung und der Kindernothilfe in der Republik Moldau jenen Einheimischen, die wiederum ukrainische Frauen und Kinder bei sich aufgenommen hatten.

Mit Terre des Hommes und dem Verein Xenion konnten wir traumatisierte Kinder, Jugendliche und Familien in der Region Berlin-Brandenburg stärken helfen. Auch die Malteser, die ZIK gGmbH und „Komm und Sieh“ konnten dank Ihrer Spenden Projekte umsetzen.

Und noch viel mehr Gutes wird sicher folgen, denn ein Jahr lang – bis Frühjahr 2024 – haben die sozialen Träger Zeit, dem Tagesspiegel-Spendenverein ihre Mittelverwendung nachzuweisen.

Nun startet die 31. Runde der Weihnachtsaktion „Menschen helfen!“. Auch für unsere aktuellen, von der Spendenjury ausgewählten 53 Vereine, Verbände und Ehrenamtsinitiativen bitten wir wieder um Spenden. Eine Auswahl der sozialen Träger und Vereine, die von der Aktion profitieren, stellen wir Ihnen vorab vom 11. bis 15. Februar in den Print- und E-Paper-Ausgaben des Tagesspiegels sowie hier auf Tagesspiegel.de vor. Für Ihre Großzügigkeit bedanken wir uns schon jetzt!