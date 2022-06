Bei unseren Leute-Newslettern, die inzwischen berlinweit mehr als 263.000 Mal abonniert wurden, geht die Woche weiter mit Neukölln, Mitte und Reinickendorf. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Madlen Haarbach schreibt aus NEUKÖLLN:

Nach zwei Jahren als Online-Festival findet in diesem Jahr eins der beliebtesten kostenfreien Straßenfeste der Stadt wieder draußen statt – und dreht sich auch noch um Neukölln: In diesem Jahr ist der Bezirk Schwerpunkt der Fête de la Musique, die wieder international zur Mittsommernacht am 21. Juni zu Straßenkonzerten aufruft. In Neukölln startet die Fête sogar schon einen Tag eher: Am Montag findet im Gemeinschaftshaus Gropiusstadt das Auftaktkonzert statt, bei dem gleichzeitig das 40. Jubiläum gefeiert wird. Ab 18 Uhr stehen dabei unter anderem die Gropies aus der Gropiusstadt auf der Bühne, die Sie in der Newsletter-Rubrik „Nachbarschaft“ näher kennen lernen können. Weitere Themen diesmal unter anderem:

Drei neue Jugendfreizeiteinrichtungen in Buckow geplant

Polizei registriert zunehmende Kriminalität rund um den Bahnhof Leinestraße

Spielstraßen in Anzengruber- und Sanderstraße werden verstetigt

Bis zu 1000 Wohnungen auf früherem Rias-Gelände in Britz geplant

E-Scooter-Firma Bolt weitet Geschäftsbereich im Neuköllner Süden aus

Anklage gegen Neonazis Sebastian T. und Tilo P. im Neukölln-Komplex zugelassen

Warum der Kiosk im Kombibad Gropiusstadt geschlossen ist

Aus dem Bezirk MITTE berichtet Julia Weiss:

Sommerkultur: Tipps zur Fête de la Musique und Open-Air-Berlinale

Anträge mit wenigen Klicks: Bezirksamt Mitte nutzt als erste Behörde in Berlin digitale Akte

„Weißer Stier“ aus dem Humboldthain vollständig ausgegraben

Radfahrerin am Alexanderplatz schwer verletzt

Volksfest am Kurt-Schumacher-Damm startet

Deutsche Bahn aus Bahntower am Potsdamer Platz ausgezogen

Grün, Grüner, „Happy Matcha“: Café-Neueröffnung in der Torstraße

Sperrmüllaktionstag am 16. Juni vor der Heilandskirche in Moabit

Die Bandelstraße in Moabit versinkt im Müll

Aus REINICKENDORF meldet sich Lisa Erzsa Weil:

Fête de la musique: Das passiert bei uns im Bezirk!

Freiluftgefangenentheater in der JVA Tegel: „Wir wollen, dass man auch mal von außen ins Gefängnis reingucken kann“

Füchse-Präsident Frank Steffel will zu Hertha

Tegeler „Montagsdemos” und Co.: Das werden die Themen in der BVV

Maneo berichtet über Gewaltfälle gegenüber LSBT-Menschen

„Cup der guten Hoffnung", Deutsch-Ukrainisches Benefizturnier von FC Arminia Tegel 1977 e.V. und I love Tegel e.V.

„Ein Kleinod in Reinickendorf”: Veranstaltung über den Schäfersee im Märkischen Viertel

„Auto Grill“: kulinarische Abenteuer in den Wilhelm Hallen

Netzabdeckung? Solala. Das sind Ihre Antworten auf unser „Kiezgespräch“ letzte Woche

