Autokolonnen in der Gartenstadt Tempelhof: Der lange Kampf um Poller und Verkehrsberuhigung: Morgens und nachmittags im Berufsverkehr reihen sich in der Gartenstadt Neu-Tempelhof die Autos Stoßstange an Stoßstange. Der Tempelhofer Damm zwischen Platz der Luftbrücke und dem Autobahnanschluss der A 100 ist um diese Zeit dicht, da weisen viele Navigationsgeräte den Autos die Durchquerung des Wohngebiets als schnellere Alternativroute aus. Besonders betroffen ist die Manfred-von-Richthofen-Straße, die in einem Halbkreis den Tempelhofer Damm umfährt. In Spitzenzeiten hat Anwohner Ulli Kulke dort bis zu 700 Autos in der Stunde gezählt. Er kämpft seit drei Jahren für eine Verkehrsberuhigung durch Poller. Das Bezirksamt hält von so einer einfachen Lösung nichts und will über eine Studie klären lassen, wie die gesamte verkehrliche Situation auch im Hinblick auf den Stadtumbau am Südkreuz, zwei Fahrradverbindungen und Schulwegsicherheit gestaltet werden kann. Mehr zum Thema im Newsletter, weitere Themen zum Beispiel: