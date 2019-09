Zwölf Newsletter, zwölf Bezirke: Unsere Leute-Newsletter bringen Ihnen Nachrichten und Hintergründe aus dem lokalen Berlin. Dienstags wie immer aus Tempelhof-Schöneberg, Spandau und Marzahn-Hellersdorf. Unsere Newsletter aus diesen und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus SPANDAU berichtet wieder André Görke. Seine Themen diesmal:

„Überall Kippen“: Grüne wollen was tun gegen herumliegende Zigarettenstummel

Ein Gatower erzählt: „Ich züchte Bananen am Havel-Ufer“

Saisonende: Gottesdienst für alle Sportschiffer

Wilhelmstadt: „Wollen Sie ein Hüftgelenk aus Schokolade?"

Verkehr I: Kladower nennen ihre Forderungen an den Senat

Verkehr II: Neuer Regionalbahnhof, neue Buslinien - Spandauer Tram-Initiative zeigt Liniennetz

Verkehr III: IHK fordert U-Bahn-Bau in Spandau, doch der Senat ....

Tagesspiegel Leute Namen und Nachrichten aus Ihrem Berliner Bezirk - z.B. mit Laura Hofmann aus Berlin-Mitte Kostenlos bestellen

Aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Ingo Salmen, er hat unter anderem diese Geschichten mitgebracht:

Nach hitziger Debatte: Bezirksverordnetenversammlung beschließt Doppelhaushalt

Neues Amtsgericht für Marzahn-Hellersdorf könnte ins ehemalige Haus der Gesundheit einziehen

Nicht nur Sprachkurse und Zehn-Finger-Schreiben: Eine Volkshochschuldozentin stellt ihr Angebot für Unternehmen vor

Bäume fällen oder erhalten? Die Debatte um die Lemkestraße geht weiter - und der Ton wird rauer

Auf zum Marathon nach Katar: Fortuna Marzahn verabschiedet WM-Teilnehmerin Mayada Al Sayad

Und Sigrid Kneist hat für Sie folgende Themen aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Einsatz der Kettensäge: Ein Dutzend Bäume fiel im Kleistpark

Haushalt verabschiedet: Mehr Geld für Grünpflege, Nachhaltigkeitsprojekte und saubere Schulen

Personalknappheit: Jugendamt sucht Mitarbeiter

Kampf um den Kleingarten: Bürgerinitiative gegründet

Übrigens können Sie in unseren Newslettern aus Marzahn-Hellersdorf, Spandau, Tempelhof-Schöneberg und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.