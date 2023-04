Lichtkunst in Berlin-Lichtenberg „Dark Matter“ mit neuer 400-Lichter-Wolke

Seit zwei Jahren läuft die Ausstellung „Dark Matter“ in Berlin-Lichtenberg. Fast 400.000 Besucher:innen aus der ganzen Welt schauten sich die Licht- und Soundinstallationen in der Köpenicker Chaussee 46 an. Laut Veranstalter:innen war die Ausstellung die Nummer eins der weltweit gesuchten Ausstellungen in „Google Maps Year in Search 2022“.

Pünktlich zum Sommerbeginn wird nun erweitert. Ein 1000 Quadratmeter großer Außenbereich wird eröffnet, um ein neues Kunstwerk zu präsentieren. „Tenso“ ist eine dreidimensionale Wolke aus 400 Lichtern, die über dem Publikum schwebt. Eine Kunstinstallation des Lichtkünstlers Christopher Bauder und der britischen Musikerin und Komponistin Akiko Haruna.

„Tensor ist ein lebendiges Kunstwerk, das in jedem Moment Form, Farbe und Frequenz verändert“, beschreiben die beiden, was sie da erschaffen haben. „Wunderschön und hypnotisierend, aber auch unvorhersehbar und beängstigend. Es fühlt sich an wie ein Traum oder ein Alptraum, je nach Zustand. Tensor ist eine Reise ins Unbekannte, bei der man das Unerwartete sehen, hören und fühlen kann. Ein technologisches Abenteuer, das die Sinne und den Verstand herausfordert.“

Die großformatige Skulptur wird vom 26. Mai bis zum 2. September immer ab Sonnenuntergang zu sehen sein. Eröffnung ist am Freitag, 26. Mai, 20 Uhr bis 24 Uhr. Infos und Karten: darkmatter.berlin/sommerlights-23

