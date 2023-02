Lokalparlamente vor der Berlin-Wahl In vielen Bezirken kippeln die Mehrheiten

Am Sonntag wird nicht nur das Abgeordnetenhaus (AGH) neu gewählt, sondern auch die zwölf Bezirksverordnetenversammlungen (BVVen). Sie entscheiden über vieles, was die Berlinerinnen und Berliner in ihrem direkten Lebensumfeld betrifft. Es wird spannend, wie sich die kommunalen Vertretungen künftig zusammensetzen. Denn die derzeitigen Mehrheitsverhältnisse in einigen Bezirken sind ziemlich wacklig.

Eine Besonderheit im Vergleich zur Landesebene gibt es: Die Bezirksbürgermeister und Stadträte bleiben trotz der Wiederholungswahl auf ihren Posten, weil sie sogenannte Wahlbeamte sind. Sie können nur mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit durch die BVVen abgewählt werden - was in den meisten Fällen sehr unwahrscheinlich ist.

Nachfolgend schildern unsere Kollegen und Kolleginnen, die die wöchentlich erscheinenden Bezirksnewsletter des Tagesspiegels schreiben, die Ausgangssituation in allen zwölf Berliner Bezirken.

Mitte

Stefanie Remlinger (Grüne) ist Bezirksbürgermeisterin von Mitte. Sie folgte im Oktober letzten Jahres auf Stephan von Dassel nach dessen Rücktritt. © promo

Die Grünen sind in Mitte in einer komfortablen Lage. Bei der letzten Bezirkswahl holten sie 29 Prozent der Stimmen und lagen deutlich vor der SPD (19 Prozent). Sie stellen momentan die Bezirksbürgermeisterin Stefanie Remlinger und eine Stadträtin. In Mitte leben viele ihrer Stammwähler. Sehr wahrscheinlich, dass sie auch diesmal stärkste Kraft werden.

Die Themen im Bezirk setzt die Partei gemeinsam mit der SPD, mit der sie ein Bündnis in der BVV bildet. So sollen etwa bis 2026 ein Viertel aller Parkplätze wegfallen, alle Vorhaben der Verwaltung klimaschonend sein und es soll mehr günstiger Wohnraum entstehen. Eine große Herausforderung ist zudem der Schulplatzmangel. Neben je zwei Mitgliedern von Grünen und SPD besetzt die CDU den fünften Posten im Bezirksamt und stellt mit Carsten Spallek den Stadtrat für Bürgerdienste. Julia Weiss

Friedrichshain-Kreuzberg

Clara Herrmann (Bündnis 90/Die Grünen), Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, wird nicht wieder in die BVV einziehen. Sie ist Beamtin auf Zeit. © dpa / Christoph Gateau

Mit mehr als 34 Prozent sicherten sich die Grünen 2021 ihren Stammbezirk. Daran sollte sich auch diesmal nichts ändern, lediglich kleinere Verschiebungen sind zu erwarten. Der Abstand von 13 Prozent zu den zweitplatzierten Linken scheint zu groß. Die SPD liegt aktuell sieben Prozent hinter den Linken. Die CDU hatte bei den letzten Wahlen stagniert. Bei der FDP, die zulegte, ist eine Verbesserung des Ergebnisses denkbar. Die Satire-„Partei“ sitzt mit zwei Verordneten im Rathaus. Bei der AfD reichte es nur für einen Sitz.

Von den Spitzenkandidat:innen der Fraktionen werden drei nicht in die BVV einziehen: Bezirksbürgermeisterin Clara Herrmann (Grüne) sowie die Stadträte Oliver Nöll (Linke) und Andy Hehmke (SPD). Sie sind Beamt:innen auf Zeit. Spannend: Die ehemalige Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann hatte den Einzug ins Abgeordnetenhaus 2021 knapp verfehlt. Mit nur 0,9 Prozent unterlag sie dem Linken Damiano Valgolio. Sollte sie es dieses Mal schaffen, wären alle Wahlkreise grün. Corinna von Bodisco

Pankow

Sören Benn (Linke), Bezirksbürgermeister von Pankow, vor dem Ernst-Thälmann-Denkmal. Benn kam durch ein Bündnis über Bande zu seiner Wiederwahl. © imago images/Sabine Gudath

Aktuell gibt es in der Pankower BVV kein formelles Bündnis mit Mehrheit. Die meisten Stimmen bei der Wahl 2021 erreichten zwar die Grünen – doch niemand wollte mit dem Wahlsieger eine Zählgemeinschaft eingehen. Stattdessen taten sich SPD und Linkspartei zu einem Minderheiten-Bündnis zusammen. Zugleich schloss die SPD mit der CDU eine Kooperationsvereinbarung ab. Dieses Dreierbündnis über Bande sicherte die Wiederwahl von Bürgermeister Sören Benn (Linke).

Doch in den letzten Monaten bekam es deutliche Risse, weil die CDU in zentralen Punkten eigene Wege ging und dabei die Nähe zu den Grünen und der FDP suchte. Die drei Parteien brachten auch gemeinsam den BVV-Beschluss durch, der die umstrittene Hochhaus-Bebauung am Thälmannpark in Prenzlauer Berg befürwortet. Die SPD griff die Union daraufhin scharf an – so könne man nicht zusammenarbeiten. Christian Hönicke

Charlottenburg-Wilmersdorf

Bürgermeisterin Kirstin Bauch (Grüne) setzt in Charlottenburg-Wilmersdorf auf eine frühe Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. © Sven Darmer

Seit 22 Jahren sind Grüne und SPD gemeinsam stärkste Kraft in der BVV. Sie vereinbarten ihre Zählgemeinschaft kurz nach der Fusion der vorherigen Einzelbezirke Charlottenburg und Wilmersdorf. 2016 verloren beide Fraktionen zwar ihre absolute Mehrheit, werden seitdem aber oft von den Linken "toleriert". Bei den Wahlen 2021 lagen erstmals die Grünen vor der SPD – so kam die grüne Bürgermeisterin Kirstin Bauch ins Amt. Charlottenburg galt einst als Arbeiterbezirk und kann bis heute als politisch eher links eingeordnet werden. Wilmersdorf, Grunewald und Schmargendorf sind dagegen Hochburgen der CDU.

Kirstin Bauch bleibt vermutlich Bürgermeisterin. Sollte die CDU größte Fraktion werden, könnte sie den Posten beanspruchen und versuchen, ein Bündnis mit Grünen, SPD oder FDP zu schließen. Auch SPD-Stadträtin Heike-Schmitt-Schmelz kandidiert als Rathaus-Chefin. Cay Dobberke

Spandau

Grüße vom Rathaus-Balkon! Carola Brückner, Bürgermeisterin in Spandau.. Sie hatte sich 2021 denkbar knapp gegen ihren Konkurrenten Frank Bewig (CDU durchgesetzt. © privat

Wird’s so eng wie 2021? In Spandau liefern sich traditionell CDU und SPD ein enges Rennen um den Bürgermeisterposten. Bei der letzten Wahl, die in Spandau nicht so wild wie in der Innenstadt ablief, war der Minivorsprung von Frank Bewig, CDU, um 23 Uhr aufgebraucht. Er hatte prozentual zugelegt, doch am Ende überholte ihn Carola Brückner, SPD, und wurde 1. Bürgermeisterin nach 97 Männern im Rathaus. 399 Stimmen lagen zwischen den beiden - gerade mal drei vollbesetzte BVG-Busse.

Auch beim Abgeordnetenhaus spielt Spandau eine interessante Rolle: Kai Wegner, Kandidat für das Amt des Regierenden, trat in seiner Heimat Kladow/Gatow an. Und Konkurrentin Bettina Jarasch, Grüne, musste in Spandau antreten, etwas widerwillig als Verkehrssenatorin – ein Job, bei dem im vernachlässigten Spandau wenige lachen: Sie musste nachrücken für einen Grünen-Politiker und trat im Wahlkreis 2 an, also Altstadt und Co, ausgerechnet gegen SPD-Boss Raed Saleh. André Görke

Steglitz-Zehlendorf

Maren Schellenberg, Bürgermeisterin von Steglitz-Zehlendorf, muss um ihren Chefinnensessel im Rathaus bangen. © Sven Darmer

Hier könnte die regierende Ampel-Zählgemeinschaft ins Wanken geraten. Bei den vergangenen Wahlen kamen Grüne, SPD und FDP gemeinsam auf 53,6 Prozent der Stimmen – sollte es zu deutlichen Stimmverlusten kommen, wäre die erste grün-rot-gelbe Koalition des Bezirks schon wieder Geschichte. Spannend ist auch, welche Partei die zweitmeisten Stimmen erhält: 2021 waren es mit 22,4 Prozent die Grünen; die SPD schnitt um 0,7 Prozentpunkte schlechter ab.

Kehrt sich der Zieleinlauf um, wäre nicht mehr die amtierende grüne Bürgermeisterin Maren Schellenberg Leitperson der Ampel, sondern Jugend- und Gesundheitsstadträtin Carolina Böhm von der SPD. Platzhirsch wird die CDU bleiben: Zwar fuhr sie 2021 mit 27,2 Prozent ihr historisch schlechtestes Ergebnis ein. Doch jetzt hofft sie auf Aufwind: Gerne würde Cerstin Richter-Kotowski, die Ex-Bezirksbürgermeisterin, wieder auf dem Chefinnen-Sessel im Rathaus Platz nehmen. Boris Buchholz

Tempelhof-Schöneberg

Bezirksbürgermeister Jörn Oltmann (Grüne) wird wohl auch weiterhin in seinem Amt bleiben können. 2021 hatte er einen äußerst knappen Vorsprung errungen. © Doris Spiekermann-Klaas

Das Wahlergebnis 2021 war denkbar knapp. Gerade einmal 270 Stimmen Vorsprung hatten die Grünen vor den zweitplatzierten Sozialdemokraten. Deshalb konnten in der Neuauflage einer Zählgemeinschaft beider Parteien die Grünen das Amt des Bezirksbürgermeisters mit Jörn Oltmann besetzen. Die bisherige Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler (SPD) wechselte ins Amt der Stadträtin für Stadtentwicklung. Die CDU, im südlichen Teil des Bezirks, in Lichtenrade und Marienfelde, traditionell stark, landete mit klarem Abstand auf dem dritten Platz.

Nach den Prognosen ist nicht ausgeschlossen, dass die Union mit ihrem Spitzenkandidaten Matthias Steuckardt stark aufholt und vielleicht sogar stärkste Partei wird. Aber auch bei einem solchen Ergebnis scheint es fast sicher, dass sich an der Zusammensetzung des Bezirksamts mit Oltmann an der Spitze nicht viel ändern wird. Denn wer sollte in der Lage sein, eine Zweidrittelmehrheit für eine Abwahl zustande zu bekommen? Sigrid Kneist

Neukölln

Nach der Silvester-Randale in seinem Bezirk war Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) ein gefragter Gesprächspartner. © action press / Keuenhof, Rainer

In Neukölln ist die SPD mit 28,7 Prozent der Stimmen stärkste Fraktion. Sie bildet eine Zählgemeinschaft mit den zweitplatzierten Grünen, die 17,6 Prozent erzielten. Wegen des großen prozentualen Abstands zwischen den Parteien ist es eher unwahrscheinlich, dass sich an der Position der SPD etwas ändert. Die derzeit drittplatzierte CDU konnte sich 2021 trotz eines Zuwachses von 16,9 Prozent nicht mehr als zweitstärkste Kraft in der Bezirksverordnetenversammlung durchsetzen.

Angesichts des knappen Abstands zwischen Grünen und CDU in der BVV und des Landestrends ist denkbar, dass die CDU auf Bezirksebene mehr Stimmen als die Grünen gewinnt. Die Linke lag 2021 bei 15 Prozent. Unwägbar sind die Ergebnisse von der AfD, die derzeit vier Sitze in der BVV innehat und der FDP, welche 2021 nach zehn Jahren erstmals wieder Fraktionsstatus erlangte. Masha Slawinski

Treptow-Köpenick

Oliver Igel, SPD, ist in seiner dritten Amtszeit als Bezirksbürgermeister angelangt. Er gilt als Kümmerer. © SPD Berlin

Der Sozialdemokrat Oliver Igel hat es 2021 erneut auf den Chefsessel von Treptow-Köpenick geschafft – sogar mit einem leichten Plus im Vergleich zu 2016. Da die Linken allerdings erhebliche Verluste einstecken mussten, wurden die Grünen mit in die Zählgemeinschaft geholt. Nur so konnten Mehrheiten gebildet werden. Eine große Änderung wird auch bei dieser Wahl nicht erwartet. An neue Namen für das Bezirksamt muss man sich ohnehin nicht gewöhnen.

Bürgermeister Oliver Igel darf von Rechts wegen seine dritte Amtszeit vollenden. Ebenso wie die Stadträte und Stadträtinnen Caroline Weingart (Linke), Claudia Leistner (Grüne), Alexander Freier-Winterwerb (SPD), Marco Brauchmann (CDU) und Bernd Geschanowski (AfD). Igel gilt als „Kümmerer”. Ihm liegt es eher, Konflikte im Bezirk wegzumoderierern, als in der Landespolitik Akzente zu setzen: kein Möchte-gern-Schreihals, vielmehr ein solider Arbeiter. Simone Jacobius

Marzahn-Hellersdorf

Gordon Lemm (SPD) ist seit 2021 Bezirksbürgermeister. Er folgte auf Dagmar Pohle (Linke). © Doris Spiekermann-Klaas

Lange war Marzahn-Hellersdorf sicherer Boden für die Linke. Bis 2021 stellte sie mit Dagmar Pohle die Bezirksbürgermeisterin. Nach erheblichen Einbußen der Linkspartei gewann im September 2021 jedoch die CDU – wenn auch fast gleichauf mit SPD und Linken. Die bildeten mit Grünen, FDP und Tierschutzpartei ein großes Bündnis und wählten SPD-Mann Gordon Lemm zum Bezirksbürgermeister.

Wie auf Landesebene hat die CDU, die seitdem neben der AfD in der Opposition sitzt, in den vergangenen zwölf Monaten auch in Marzahn-Hellersdorf an Zustimmung gewonnen. Doch selbst mit deutlichem Vorsprung wird sie auch mit den Stimmen der ihr gewogenen FDP wahrscheinlich keine Mehrheit erlangen. Johanna Treblin

Lichtenberg

Bezirksbürgermeister Michael Grunst (Linke). In Lichtenberg stellen die Linken traditionell die stärkste Fraktion. © imago/Sabine Gudath

In Lichtenberg streiten die Fraktionen bereits vor der Wiederholungswahl darum, wie es nach den Wahlen weitergeht. Die Linken stellen im Bezirk traditionell die stärkste Fraktion – doch stetig verlieren sie Stimmen, und es könnte eng werden für Bezirksbürger:innenmeister Michael Grunst (Linke). Sein derzeitiger Stellvertreter, Kevin Hönicke (SPD), steht bereit, Grunst abzulösen. Zwischen Hönicke und den Linken sind vor den Wahlen starke Streitigkeiten entfacht – ein Bündnis wie nach den letzten Wahlen erscheint derzeit ausgeschlossen.

Auch die AfD könnte ein entscheidender Faktor sein. Sie ist in Lichtenberg stark. Die anderen Fraktionen verweigern aber bisher geschlossen eine Zusammenarbeit. Robert Klages

Reinickendorf

Uwe Brockhausen (SPD) ist nach 26 Jahren CDU der erste Bezirkschef im Reinickendorfer Rathaus. © SPD

Der erste SPD-Bezirksbürgermeister nach 26 Jahren CDU: Das war das Fazit in Reinickendorf nach den Wahlen 2021. Möglich gemacht haben es aber nicht allein die Stimmen für die SPD. Denn die lagen bei 23,8 Prozent - im Vergleich zu 29 Prozent für die CDU. Mit 28 der 55 Mandate stellt jedoch eine Zählgemeinschaft aus SPD, Grünen und FDP knapp die politische Mehrheit in der BVV, die Bezirksbürgermeister Uwe Brockhausen (SPD) zu seinem Posten verhalf.

Außerdem im Bezirksamt: eine grüne Stadträtin, ein weiterer Sozialdemokrat sowie ein Stadtrat und drei Stadträtinnen der CDU - eine davon, Emine Demirbüken-Wegner, tritt als Spitzenkandidatin an. Reinickendorf ist zwar großteils christdemokratisch geprägt, doch eine bis hin zur Mehrheit deutliche Stärkung der CDU, die im Vergleich zu 2016 sieben Prozentpunkte verlor, ist angesichts der Reinickendorfer Ampel nicht erwartbar. Lisa Erzsa Weil

