Aus REINICKENDORF meldet sich Lisa Erzsa Weil:

“Das Haustier ist für viele Geflüchtete ein Familienmitglied” - Marlena Fricler von der Irina-Initiative erzählt von ihrem Engagement für die Menschen, die mit Tieren aus der Ukraine nach Berlin fliehen. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Rias-Bilanz antisemitischer Vorfälle 2021: wenig Fälle in Reinickendorf, hohe Dunkelziffer

222-er Bus fährt in den Sommerferien zum Strandbad Tegel

Richtfest bei Hoffmann-von-Fallersleben-Grundschule: Rohbau in Holzmodulbauweise innerhalb von zwei Wochen fertig

„Blühende Wiesen in Tegel“: Nabu lädt zur Erkundungstour

Ausstellung „Rohstoffwende jetzt!“ im Second-Hand Kaufhaus Noch Mall

Rowohlt-Autor Matthias Nawrat liest im Juni im Centre Bagatelle

Aus dem Bezirk MITTE berichtet Julia Weiss:

Universal Hall in Moabit steht seit Jahren leer

Von der Schauspielerin zur Aktivistin: Bad-Banks-Darstellerin Mathilde Irrmann klebt sich an Deutsche-Bank-Filiale

Soli-Konzert und neues Leben im Parkcafé Rehberge

Eiszeit im Wedding und Biber in der Spree am langen Tag der Stadtnatur

Stolperstein-Verlegung in Moabit am Samstag

Tanz und Performance: Rathausplatz in Wedding wird zur sozial-bewohnbaren BühneMehr Müll, aber kaum mehr Abfalleimer in Mitte

Mann greift 14-Jährigen bei Jugendfußballspiel im Poststadion an

„Berlins dümmste Kreuzung“ liegt an der Museumsinsel

Madlen Haarbach schreibt aus NEUKÖLLN:

Brandanschläge: BVV fordert mehr nächtliche Polizeistreifen in der Hufeisensiedlung

CDU bemängelt fehlende Bürgerbeteiligung bei Busspuren

Bezirksverordnete fordern Verkehrskonzept für die Fontanestraße

Britzer Gesprächskreis sucht neue Geschichten

Gartenbuchgespräche im Schloss Britz

„Paradise lost“ in der Neuköllner Oper

Benefizaktion für ukrainische Künstler:innen im Neuköllner Kunstverein





