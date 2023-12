Nguyễn Văn Tú wurde 1992 von einem Neonazi erstochen Marzahn gedenkt Opfer rechter Gewalt

1992 ist Nguyễn Văn Tú in Marzahn von einem Neonazi erstochen worden. Nun, 31 Jahre später, weiht der Bezirk ein Gedenkzeichen für ihn ein. Bislang hatten vorrangig antifaschistische Initiativen das Gedenken an Văn Tú organisiert – der Bezirk tat sich mit dieser Aufgabe eher schwer.

Er war als Vertragsarbeiter in die DDR gekommen

Der 1963 in Vietnam geborene Văn Tú kam 1987 als Vertragsarbeiter in die DDR und arbeitete dort im VEB Waltershausen in Thüringen. Nach der Wende verlor er, wie viele zu dieser Zeit, seine Arbeitsstelle und zog in ein Wohnheim im Osten Berlins.

Am 24. April 1992 besuchte er mit Freunden den Brodowiner Ring, wo zu dieser Zeit mit allerlei Waren wie zum Beispiel Zigaretten gehandelt wurde. Văn Tú ist dort von angetrunkenen Neonazis zuerst verbal, dann körperlich angegriffen worden. Der Neonazi Mike L. zog ein Messer und stach Văn Tú in die Seite. Dieser erlag dann im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Im selben Jahr verurteilte das Landgericht Berlin Mike L. wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu viereinhalb Jahren Haft. Das Gedenken an Văn Tú und auch die Einsicht, es mit rechtsextremer Gewalt zu tun zu haben, haben einen schwierigen Anfang genommen: Kurz nach der Tat gab es einen Trauermarsch, der von 2.000 Menschen besucht wurde.

2018 Erst in jenem Jahr wurde der Fall nachträglich als rechte politische Kriminalität eingeordnet

Antifaschistische Gruppen brachten eine Gedenktafel am Ort des Geschehens an. Doch diese und weitere sind seitdem immer wieder zerstört oder entfernt worden. Erst 2018 wurde der Fall nachträglich als rechte politische Kriminalität eingeordnet, heißt es bei der Amadeu-Antonio-Stiftung.

Name des Opfers und Todesdatum falsch angegeben

2007 fasste das Bezirksamt den Beschluss, des Opfers rechter Gewalt zu gedenken. Schon 2011 hieß es jedoch, das Anbringen einer Gedenktafel “vor oder in einem Einkaufszentrum wird dem tragischen Ereignis nicht gerecht”. Stattdessen sollte seinerzeit eine Skulptur in der Bezirksbibliothek an den Getöteten erinnern. Auf dieser waren jedoch der Name des Opfers und das Todesdatum falsch angegeben. Zuletzt installierte die Initiative “Niemand ist vergessen” eine Gedenktafel im Frühjahr 2021. Noch vor dem 24. April ist diese mit Bauschaum beschmiert worden. Auch die Gedenkveranstaltung 2022 ist von einem Neonazi aus dem Bezirk gestört worden.

Am Freitag (15. November) soll das bezirkliche “Denkzeichen” für Nguyễn Văn Tú um 16.30 Uhr eingeweiht werden. Die Künstlerin Susanne Ahner hat für das Werk “Gedenken ist überall” eine Fläche in einer Grünanlage am Brodowiner Ring gestaltet. Finanziert wurde der Gedenkort mit Mitteln aus dem Bürgerhaushalt.

