Pakete kommen nicht an, Anwohner nicht informiert Verwirrung um Straßenumbenennung in Berlin-Kreuzberg

Einige Bewohner:innen der nördlichen Manteuffelstraße in Berlin-Kreuzberg wissen noch nicht, dass sie bereits in der Audre-Lorde-Straße leben. Offiziell wurde die Straße schon umbenannt, das Straßenschild allerdings noch nicht ausgetauscht.

Das soll erst erfolgen, wenn der Bezirk das nötige Kleingeld für eine feierliche Umbenennung zusammen hat: im zweiten Quartal des Jahres. Solange dürfte es also auch weiterhin Verwirrungen um die Wohnorte samt Anschrift geben.

In einer kleinen Postfiliale stapeln sich bereits die Pakete für die Audre-Lorde-Straße. Die Wohnenden und Gewerbetreibenden wissen davon anscheinend noch wenig. Wenn Sie also in dem Abschnitt der Manteuffelstraße von der Köpenicker bis zur Skalitzer Straße wohnen, schauen Sie doch mal, ob da Pakete für Sie in der Filiale Oranienstraße 10 liegen. Denn für Behörden und weitere Stellen wird die ehemalige nördliche Manteuffelstraße schon längst offiziell als Audre-Lorde-Straße geführt, auch Wikipedia kennt sie Straße bereits, ebenso das Amt für Statistik.

Bezirk hat noch nicht informiert

„Doch viele der betroffenen Anwohner der (ehemaligen) nördlichen Manteuffelstraße wissen bis heute nichts von der Namensumbenennung ihrer Straße“, schreibt die Anwohnendeninitiative „Kreuzberg für Alle“ dem Tagesspiegel.

So habe ein Kunde sein Paket in der Postfiliale abholen wollen, der Betreiber sagte ihm aber, dass dieses bei seinem Nachbarn in der Audre-Lorde-Straße abgegeben worden sei. Der Kunde hatte den Namen noch nicht gehört. Eine Nachricht vom Bezirksamt zur Umbenennung habe es bisher nicht gegeben, sagte er. Ob er immerhin sein Paket unterdessen erhalten hat, ist uns nicht überliefert.

