Prominente Unterstützung für das Berliner Tierheim „Jedes Tier hat eine Chance verdient“

Das Tierheim Berlin in Lichtenberg erhält prominente Unterstützung. Der Designer Dawid Tomaszewski und die Star-Gastronomin Marie-Anne Wild setzen sich gemeinsam als Botschafter:innen für die Langsitzer im Tierheim ein und machen am 14. November 2023 auf die überlasteten Kapazitäten des Tierheims aufmerksam.

Die Botschaftertätigkeit soll dazu beitragen, die Aufmerksamkeit auf die essenzielle Arbeit des Tierheims zu lenken und Spenden zu sammeln, um die Ausbildung neuer Hundetrainer:innen zu ermöglichen.

Europas größtes Tierheim spielt eine entscheidende Rolle bei der Rettung und Versorgung von Tieren in Not. Hunderte von Hunden finden jedes Jahr Zuflucht und die fachkundige Betreuung und Ausbildung sind hier von entscheidender Bedeutung.

Die Arbeit des Tierheims Berlin ist von unschätzbarem Wert für die Tiere in unserer Stadt Designer Dawid Tomaszewski

Vor allem die Hundehäuser sind aktuell brechend voll und viele Langsitzer haben aufgrund ihrer Verhaltensauffälligkeiten wenig Chancen auf Vermittlung. Um diesem Umstand entgegenzuwirken, sollen ausgebildete Trainer:innen die Hunde gezielt auf ihre neue Umgebung vorbereiten und die zukünftigen Besitzer:innen schulen, wie die Tiere artgerecht erzogen und gehalten werden können.

„Wir alle sollten dazu beitragen, dass Hunde in Not die bestmögliche Pflege und Ausbildung erhalten, um ihnen ein erfülltes Leben zu ermöglichen“, sagt Hundebesitzer Tomaszewski. Wild fügt hinzu: „Die Arbeit des Tierheims Berlin ist von unschätzbarem Wert für die Tiere in unserer Stadt. Jedes einzelne Tier hat eine Chance verdient.“

Tomaszewskis Marke ist bekannt für ihr avantgardistisches Design, das im herzen Berlin nachhaltig produziert wird.

