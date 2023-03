So steht es um Berlins Bäderbus Kehrt der BVG-Bus zum Strandbad Tegel zurück?

100, 99, 98… noch 92 Tage bis zum Sommerstart. Dann zeigt sich Berlin-Reinickendorf mit dem wunderschönen Tegeler See von seiner besten Seite. Zur Abkühlung kann man sich unter anderem ins Strandbad Tegelsee am Westufer begeben, wäre da nicht immer wieder die Frage mit der Anreise. Kommt hier irgendwo ein BVG-Bus?

Die Verkehrs- und speziell Busanbindung zum Strandbad ist immer wieder Debattenthema im Bezirk, seit das ikonische Strandbad vor knapp drei Jahren von Betreiber Udo Bockemühl zusammen mit dem Verein Neue Nachbarschaft Moabit e.V. reaktiviert und 2021 eröffnet wurde.

Letztes Jahr konnte auf Initiative der Bezirksverordnetenversammlung erreicht werden, dass zumindest in den Sommerferien ein Bus Badefreudige vom S-Bahnhof Tegel und vom U-Bahnhof Alt-Tegel bis vor die Tore des Strandbades bringt – hier der Text im Tagesspiegel.

Das Ganze war allerdings ein Pilotprojekt, eingesetzt wurde die Buslinie 222, die in den Sommerferien täglich im 40-Minuten-Takt verkehrte.

222 Diese Buslinie fuhr letztes Jahr in den Sommerferien als Experiment zum Freibad.

Und dieses Jahr? Wird der Probebetrieb der Busanbindung zum Strandbad Tegelsee fortgeführt? Und was haben die Auswertungen des Probebetriebs aus dem Sommer 2022 denn nun ergeben?

Das hat der Reinickendorf-Newsletter die BVG gefragt, die „eine sehr positive Bilanz“ in Bezug auf das Pilotprojekt zieht: „Während neue Verbindungen üblicherweise erst nach einer Gewöhnungsphase von den Fahrgästen ‚angenommen‘ werden, wurden die Fahrten zum Strandbad zügig gut angenommen“, heißt es von der Fachabteilung der Verkehrsbetriebe.

Insbesondere der U-Bahnhof Alt-Tegel sei Ausgangs- und Endpunkt vieler Fahrgäste gewesen. Deshalb liefen aktuell „zur Vorbereitung eines Betriebs in den Sommerferien 2023 gute Gespräche mit den anderen Akteuren“. Heißt: Die Zeichen stehen gut, dass wir auch diesen Sommer wieder erst in den Bus und dann in die Badehose steigen. Abfahrt!

