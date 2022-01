Inzwischen wurden unsere zwölf Bezirks-Newsletter berlinweit rund 260.000 Mal abonniert. Die Woche geht weiter mit Spandau, Marzahn-Hellersdorf und Tempelhof-Schöneberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus SPANDAU meldet sich André Görke:

Die Krise in Kasachstan bewegt tausende Menschen in Spandau, wie etwa die Fraktionschefin der Grünen: Dara Kossok-Spieß gehört der Community der Russlanddeutschen im Falkenhagener Feld und Heerstraße Nord an und spricht im Newsletter über ihre Wurzeln und Sorgen. Mehr dazu am Dienstag, weitere Newsletter-Themen diesmal unter anderem:

Die Chefin des VfV Spandau im Newsletter-Interview: Der Traditionsklub aus Hakenfelde mit über 1000 Leuten lädt am Sonntag zum 50. Winterwaldlauf - und feiert in diesem Jahr 100-Jähriges

Corona-Zahlen: Spandau jetzt auf Platz 14 - bundesweit

1. BVV des Jahres: Tritt der AfD-Stadtrat etwa zum 6. Mal an? Lieber ärgert er sich über Weihnachtsbäume

Ärger um Kiezblocks: Will die CDU etwa Durchgangsverkehr in Wohnkiezen? Jetzt kontert der Stadtrat im Newsletter

Antisemtische Straßennamen: Das große Dossier betrifft über 30 Namen von Kladow bis Hakenfelde. Darunter sind Top-Adressen von Sportklubs, Schulen, Friedhöfen und Einkaufszentren, wie der Newsletter-Kiezblick zeigt

Polizei fahndet gleich drei Mal nach Kriminellen

30 Jahre Barfly: Das Programm steht

Kladownale, Postbrunnen, Florida Eis, Scharfe Lanke: Viele Kiez-News

Ein Staakener im letzten "Polizeiruf 110" mit Charly Hübner - nämlich Bela B. von den Ärzten

Neuer Zeitplan zur Zuversichtskirche, die in Staaken abgerissen wird

Ordnungsbehördliche Bestattung in St. Nikolai: Infos zur Gedenkfeier 2022

Sigrid Kneist berichtet aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Im Einsatz für die Mobilitätswende: Die neue Verkehrsstadträtin Saskia Ellenbeck

BVV nimmt Fahrt auf: Die letzten Ausschüsse konstituieren sich

Verstöße gegen Corona-Regeln: Eine Bilanz

Was tun, wenn positiv getestet? Corona-Update für den Bezirk

Container im Cheruskerpark

Das Meer erkunden: Eine neue Sonderausstellung im Kindermuseum in Lichtenrade

60 Jahre und kein bisschen leise: Vorbereitung für die Wahl zur Seniorenvertretung

Aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Johanna Treblin:

Nein zu Verschwörungsdenken - Anwohner:innen demonstrieren für solidarisches Miteinander im Bezirk

AfD-Stadtrat fällt im ersten Wahlgang durch

Tischtennisspielerin Nina Mittelham verlängerte ihren Vertrag bei TTC Eastside bis 2025

Fast täglich schwere Verkehrsunfälle mit Hochbetagten in Berlin

Spielplatzinitiative Marzahn in Finanznot

Corona-Update für den Bezirk

Heiligabend im Januar

Highlights aus fast fünf Jahren BENN

Wahlen zu bezirklichen Seniorenvertretungen starten

Über 700 Eheschließungen und fast 1000 Geburten

Beliebtester weiblicher Vorname

Skateanlage im Liberty-Park bleibt vorerst

Neue Sporthalle für Otto-Nagel-Gymnasium in Biesdorf

Interkultureller Frauenspaziergang

