Stadtgeschichtliche Touren im Berliner Norden Das alte, das innovative und das braune Tegel

Meinhard Schröder und seine Kollegen von der Tegeler Geschichtswerkstatt entführen ab Sonntag wieder in die spannende Vergangenheit. Bei den diesjährigen Geschichts-Sonntagen gehen die lokalen Historiker dem Aufstieg Tegels nach.

Wie wurde aus dem beschaulichen Dörfchen am See der bedeutende Industriestandort? Fast zwei Dutzend Führungen zeichnen den Weg nach und lassen dabei auch die dunklen Kapitel nicht aus. Denn Tegel war ein besonders brauner Kiez - in dem es aber auch Widerstand gegen die Nazis gab.

Darüber und mehr bringen die lokalen Geschichtsexperten Licht ins Dunkel auf ihren Touren zu Land und zur See, die wie neben vielen anderen Tipps und Terminen im Newsletter empfehlen.

Drohendes Aus für Reinickendorfer Volkshochschule eins der weiteren Newsletter-Themen

Dies und mehr lesen Sie in der Vollversion des Reinickendorf-Newsletters

Weitere Themen:

Die Reinickendorfer Volkshochschule droht die Betriebseinstellung . Das Bezirksamt hat beschlossen bis auf Weiteres keine neuen Honorarverträge für Dozenten mehr abzuschließen. Hintergrund ist das wegweisende „Herrenbergurteil“.

. Das Bezirksamt hat beschlossen bis auf Weiteres keine neuen Honorarverträge für Dozenten mehr abzuschließen. Hintergrund ist das wegweisende „Herrenbergurteil“. Aus alten Feinden wurden gute Freunde. Dass Europa und die deutsch-französische Aussöhnung gelangen - einen wesentlichen Anteil daran hatten auch die Städtepartnerschaften . Menschen zusammenbringen über Grenzen und alte Gräben.

gelangen - einen wesentlichen . Menschen zusammenbringen über Grenzen und alte Gräben. Bröselnde Feuerwehrwache mit Waschbärenfamilie: Eigentlich will das Land die alte Remise in Hermsdorf bald sanieren - doch es wurde kein Geld eingeplant. Auch sonst gibt es viele Feuerwehrbaustellen im Bezirk.

- doch es wurde kein Geld eingeplant. Auch sonst gibt es viele Feuerwehrbaustellen im Bezirk. Eine Reinickendorfer Idee macht Schule: Die ersten Schließfächer für Obdachlose standen im Märkischen Viertel, jetzt will ganz Berlin sie haben.

standen im Märkischen Viertel, jetzt will ganz Berlin sie haben. Die mobile Fahrradschule vom Verein Gesufit bringt Kindern und Menschen mit Beeinträchtigung das Radfahren bei. Jetzt wurde dem Projekt zum zweiten Mal der Transporter geklaut - doch er tauchte wieder auf.

vom Verein Gesufit bringt Kindern und Menschen mit Beeinträchtigung das Radfahren bei. Jetzt wurde dem Projekt - doch er tauchte wieder auf. Die neue Co-Chefin der Berliner SPD kommt aus Reinickendorf . Was man hier bei den Genossen dazu sagt.

. Was man hier bei den Genossen dazu sagt. Berlins beste Vorleserin kommt aus Reinickendorf.

kommt aus Reinickendorf. Es ist wieder so weit: Beim Polonia-Tag wird die polnische Kultur vor dem Rathaus gefeiert.

wird die polnische Kultur vor dem Rathaus gefeiert. Vereine suchen händeringend Ehrenamtliche, andere wollen sich engagieren. Doch wo anfangen? Und kann ich das überhaupt? Die erste Freiwilligenbörse im Bezirk will beide zusammenbringen - Frank Zemke weiß wie es geht. Kaum jemand kennt die Reinickendorfer Partnerstädte in aller Welt so gut wie er. Was er dort erlebt hat, berichtet er im Gespräch...

